IRCTC से एक दिन में बुक हुए 20 लाख से ज्यादा रेल टिकट, बन गया रिकॉर्ड

IRCTC ने त्योहारी सीजन के चलते ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर काफी बढे आकड़े का खुलासा करा है. आईआरसीटीसी का कहना है कि 7 सितंबर 2026 को एक ही दिन में 20,06,353 टिकट बुकिंग कराई गयी. कंपनी का कहना है कि उनके कंपनी के पूरे इतिहास में पहली बार इतनी अधिक बुकिंग कराई जा चुकी है.

इतनी बढ़े रिकोर्ड तोड़ आंकड़े कि मुख्य वजह एकमात्र त्योहारी मौसम कि शुरुवात है. 7 सितंबर के अगले दिन ही 8 सितंबर को भी 19.5 लाख तक पहुंचा. इस पूरी चीज से यह साबित होता है कि त्योहारों के दौरान रेल से सफर करने वाले यात्रियों के बीच ऑनलाइन टिकटों कि मांग काफी अधिक मात्रा में बनी रहती है.



सिस्टम कि क्षमता को दोगुना बढ़ा दिया गया

बढ़ते ट्रैफिक कि समस्या को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी ने अपने डिजिटल सिस्टम कि क्षमता बढ़ाने का फैसला करा. पुराने सर्वरों कि जगह नए सर्वर लगाए गए, जिनकी क्षमता लगभग दोगुनी है. इसके साथ ही सॅाफ्टवेयर में बदलाव और तकनीकी ढांचे में सुधार करके भी बुकिंग को ज्यादा सक्षम बनाया गया है.

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89 फीसदी आरक्षित टिकट ऑनलाइन

अभी तक कुल 89 फीसदी आरक्षित टिकट ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा बुक किये जा चुका है. आंकड़ों से यह साबित होता है कि सुबह के 8 से 9 बजे के बीच बुकिंग का 8.43 से 8:15 समय के बीच में ही सबसे ज्यादा लोग एक साथ में बुकिंग कराते है.



बॅाट ट्रैफिक पर भी कि जायेगी कार्रवाई

बुकिंग सिस्टम को सुरक्षित और सुचारु रखने के लिए आईआरसीटीसी ने एंटी-बॅाट तकनीक और सीडीएन जैसी सुविधाओं को जारी कराया गया है. हाल-फिलाल में ही बॅाट ट्रैफिक में 55 से लेकर 65 फीसदी तक कमी देखने में मिल रही है. इसके अलावा करीब 3.04 करोड़ यूजरआईडी बंद की गई और 6.33 करोड़ आईडी को दोबारा सत्यापन के लिए रखा गया. इन सब के चलते 16,041 संदिग्ध ईमेल डोमेन ब्लॅाक किए गए है, और साइबर क्राइम पोर्टल पर 592 शिकायतें दर्ज कि गयी है.

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