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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीIRCTC से एक दिन में बुक हुए 20 लाख से ज्यादा रेल टिकट, बन गया रिकॉर्ड

IRCTC से एक दिन में बुक हुए 20 लाख से ज्यादा रेल टिकट, बन गया रिकॉर्ड

आईआरसीटीसी ने 7 सितंबर को एक ही दिन में 20,06,353 ऑनलाइन के ट्रेन टिकट बुकिंग होने का नया रिकॉर्ड बनाया है. त्योहारी के सीजन में बढ़ती मागं के चलते कंपनी ने डिजिटल सिस्टम की क्षमता भी बढ़ा दी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 12 Sep 2026 04:10 PM (IST)
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IRCTC ने त्योहारी सीजन के चलते ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर काफी बढे आकड़े का खुलासा करा है. आईआरसीटीसी का कहना है कि 7 सितंबर 2026 को एक ही दिन में 20,06,353 टिकट बुकिंग कराई गयी. कंपनी का कहना है कि उनके कंपनी के पूरे इतिहास में पहली बार इतनी अधिक बुकिंग कराई जा चुकी है. 

इतनी बढ़े रिकोर्ड तोड़ आंकड़े कि मुख्य वजह एकमात्र त्योहारी मौसम कि शुरुवात है. 7 सितंबर के अगले दिन ही 8 सितंबर को भी 19.5 लाख तक पहुंचा. इस पूरी चीज से यह साबित होता है कि त्योहारों के दौरान रेल से सफर करने वाले यात्रियों के बीच ऑनलाइन टिकटों कि मांग काफी अधिक मात्रा में बनी रहती है.  

सिस्टम कि क्षमता को दोगुना बढ़ा दिया गया 

 बढ़ते ट्रैफिक कि समस्या को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी ने अपने डिजिटल सिस्टम कि क्षमता बढ़ाने का फैसला करा. पुराने सर्वरों कि जगह नए सर्वर लगाए गए, जिनकी क्षमता लगभग दोगुनी है. इसके साथ ही सॅाफ्टवेयर में बदलाव और तकनीकी ढांचे में सुधार करके भी बुकिंग को ज्यादा सक्षम बनाया गया है. 

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89 फीसदी आरक्षित टिकट ऑनलाइन

अभी तक कुल 89 फीसदी आरक्षित टिकट ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा बुक किये जा चुका है. आंकड़ों से यह साबित होता है कि सुबह के 8 से 9 बजे के बीच बुकिंग का 8.43 से 8:15 समय के बीच में ही सबसे ज्यादा लोग एक साथ में बुकिंग कराते है. 

बॅाट ट्रैफिक पर भी कि जायेगी कार्रवाई 

बुकिंग सिस्टम को सुरक्षित और सुचारु रखने के लिए आईआरसीटीसी ने एंटी-बॅाट तकनीक और सीडीएन जैसी सुविधाओं को जारी कराया गया है. हाल-फिलाल में ही बॅाट ट्रैफिक में 55 से लेकर 65 फीसदी तक कमी देखने में मिल रही है. इसके अलावा करीब 3.04 करोड़ यूजरआईडी बंद की गई और 6.33 करोड़ आईडी को दोबारा सत्यापन के लिए रखा गया. इन सब के चलते 16,041 संदिग्ध ईमेल डोमेन ब्लॅाक किए गए है, और साइबर क्राइम पोर्टल पर 592 शिकायतें दर्ज कि गयी है.  

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 12 Sep 2026 04:10 PM (IST)
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