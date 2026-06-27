KVP Scheme: पोस्ट ऑफिस की KVP स्कीम क्यों है इतनी पॉपुलर? जानें पैसा डबल होने का पूरा फार्मूला

Post Office Savings Schemes: आज के समय में लोग अपनी बचत को ऐसी जगह पर लगाना पसंद करते हैं, जहां उनके पैसे सही मायने में सुरक्षित हो और साथ में अच्छा फायदा भी मिले. यही वजह है कि आज पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत काफी तेजी से पॉपुलर हो रही हैं. अक्सर इन योजनाओं का ब्याज बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से भी ज्यादा बेहतर होता है.

इन्हीं योजनाओं में एक अहम योजन है किसान विकास पत्र (KVP) है. यह आमतौर पर पैसा डबल करने वाली योजना के नाम से भी मशहूर है. इस योजना में सरकार की पूरी गारंटी होती है, इसलिए यह एक सुरक्षित निवेश माना जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आप छोटी रकम से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लंबे समय बाद काफी अच्छा रिटर्न पा सकते हैं.

क्या है KVP योजना?

किसान विकास पत्र (KVP) योजना में निवेश की गई रकम एक तय समय के डबल हो जाती है. अगर आप बिना जोखिम के सुरक्षित निवेश चाहते हैं, तो KVP आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सरकार खुद सुरक्षा की गारंटी देती है, इसलिए इसे कम जोखिम वाला निवेश के तौर पर माना जाता है. खासकर इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता है.

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क्या है पैसा डबल होने का समय?

पोस्ट ऑफिस मनी डबल स्कीम में फिलहाल 7.50% सालाना ब्याज दिया जा रहा है. इस ब्याज के आधार पर निवेश की रकम 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने में डबल हो जाती है. यही वजह है कि इसे मनी डबल स्कीम कहा जाता है. यानी अगर आप इसमें 5 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो तय समय के बाद यह यह रकम करीब 10 रुपये हो सकता है.

खाता खोलने की सुविधा

पोस्‍ट ऑफिस की किसान विकास पत्र (KVP) में शुरुआत सिर्फ 1000 रुपये से की जा सकती है. इसमें निवेश के लिए कोई सीमा तय नहीं है यानी आप अपने हिसाब से जितना निवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं. आप किसान विकास पत्र (KVP) में सिंगल या जॉइंट अकाउंट दोनों खोल सकते हैं. इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों के नाम से अकाउंट खोलना चाहते हैं तो बेशक खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसकी उम्र काम से कम 10 साल होनी चाहिए.

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