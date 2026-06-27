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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAC Tips: एसी की कॉइल पर क्यों जमती है बर्फ? गैस लीक नहीं, ये वजहें भी हो सकती हैं जिम्मेदार

AC Tips: एसी की कॉइल पर क्यों जमती है बर्फ? गैस लीक नहीं, ये वजहें भी हो सकती हैं जिम्मेदार

Air Conditioner Problems: AC की कूलिंग कॉइल पर बर्फ जमना सिर्फ गैस कम होने से नहीं होता. गंदा फिल्टर, हवा का कम बहाव और ब्लोअर फैन की खराबी भी इसके कारण हो सकते हैं.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 27 Jun 2026 02:26 PM (IST)
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AC Cooling Coil Freezing: गर्मियों में अक्सर लोग AC का इस्तेमाल घरों और ऑफिसों में ज्यादा करते हैं, ताकि गर्मी से राहत पा सकें. तेज गर्मी के बीच ठंडी हवा आपके शरीर को आराम देती है, लेकिन कई बार एसी चलने के बावजूद आपको कमरे में सही कूलिंग महसूस नहीं होती है. कभी-कभी एसी की इंनडोर यूनिट के कूलिंग कॉइल्स पर बर्फ जमने लगती है और आउटडोर यूनिट के पाइप पर भी बर्फ दिखाई देती है. 

ऐसे मामलों में ज्यादातर लोगों को लगता है कि शायद एसी में गैस कम हो गई है या लीक हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो. AC में बर्फ जमने के पीछे हवा का सही बहाव न होना, फिल्टर का गंदा होना, ब्लोअर फैन की खराबी या एसी की सही देखभाल न होने के कारण भी कूलिंग कॉइल फ्रीज हो सकती है.

कैसे जमती है बर्फ?

आमतौर पर लोग अपने कमरे को ठंडा रखने के लिए AC का तापमान 16 या 17 डिग्री पर सेट करके रख देते हैं. खासकर रात  में जब बाहर का तापमान कम हो जाता है, तब कंप्रेसर लंबे समय तक चलता रहता है. इससे कॉइल का तापमान बहुत नीचे चला जाता है और उस पर बर्फ जमने लगता है. 

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क्यों बढ़ती है परेशानियां? 

अगर आप अपने एसी का एयर फिल्टर लंबे समय तक साफ नहीं करते हैं, तो ऐसे में उस पर धूल की मोटी परत जम जाती है. यह परत कमरे की गर्म हवा को कूलिंग कॉइल्स तक सही मात्रा में नहीं पहुंचने देती है और कॉइल्स पर मौजूद नमी जमकर बर्फ में बदलने लगती है. 

इसके अलावा, इनडोर यूनिट का ब्लोअर फैन ठंडी हवा को कमरे में फैलाने का काम करता है. अगर आपकी ब्लोअर फैन धीमी चल रही है या खराब हो गई है, तो कॉइल्स की ठंडक बाहर नहीं आ पाती और कॉइल पर ही जमा होकर बर्फ बन जाती है. 

एसी में बर्फ जमने पर क्या करें?

  • अगर एसी कूलिंग कॉइल पर बर्फ जम जाए, तो सबसे पहले AC बंद कर दें.
  • इसके बाद फैन मोड चालू कर दें.
  • एयर फिल्टर निकालकर पानी से अच्छी तरह धो लें.
  • एसी की डीप क्लीनिंग करवाएं या मैकेनिक से गैस प्रेशर भी चेक कराएं.
  • अगर आप समय-समय पर फिल्टर कि सफाई करते हैं तो इससे आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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Published at : 27 Jun 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Utility News AC Tips Cooling Coil Freezing Air Conditioner Problems
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