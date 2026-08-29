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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअपनी निजी गाड़ी में लाठी-डंडा रख सकते हैं या नहीं? जानें क्या है नियम

अपनी निजी गाड़ी में लाठी-डंडा रख सकते हैं या नहीं? जानें क्या है नियम

क्या आप अक्सर हाईवे या सुनसान जगहों पर सफर करते हैं और अपनी गाड़ी में 24 घंटे डंडा रखते हैं तो जान लें, कि क्या इसे रखना चाहिए या नहीं. क्या डंडा रखने से आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 29 Aug 2026 05:12 PM (IST)
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  • सुरक्षा हेतु डंडा रखने की बजाय अन्य सावधानियां अपनाना बेहतर।

अगर आप भी अपनी निजी गाड़ी में लाठी-डंडा रखते हैं तो यह खबर आपके काम की है. कुछ लोग अपनी सुरक्षा के लिए डंडा अपनी गाड़ी में रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी निजी गाड़ी में भी ये सब रखना सही है या नहीं. आमतौर पर गाड़ी में लाठी-डंडा रखना हर परिस्थिति में गैरकानूनी नहीं माना जाता है. लेकिन आपने डंडा अपनी गाड़ी में किस मकसद से रखा है उसके पीछे का कारण क्या है, यह मायने रखता है. 

कब रख सकते हैं अपनी गाड़ी में डंडा?

अगर आपने अपनी गाड़ी में डंडा रखा हुआ है और उसके पीछे का कारण खुद की सुरक्षा है तो आपको पुलिस जांच के दौरान बताना पड़ेगा कि आपने किस मकसद से अपनी गाड़ी में डंडा रखा हुआ है. अगर डंडा रखने का उद्देश्य सही है तो इसे अपराध नहीं माना जाता. लेकिन पुलिस आपसे पूछताछ कर सकती है. हां, एक बात जरूर है कि अगर डंडे में इस तरह बदलाव किया गया है कि वह किसी हथियार की तरह लग रहा है तो ऐसी स्थिति में पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है.

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डंडा रखना पड़ न जाए भारी

अपनी सुरक्षा के लिए रखा गया डंडा हर समय अपने साथ रखना आमतौर पर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि बड़े-बुजुर्ग या कोई बीमार व्यक्ति चलने के लिए भी गाड़ी में डंडा रखते हैं. लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए डंडा या दूसरा कोई भी ऐसा उपकरण गाड़ी में रखने से बचना चाहिए. इसकी बजाय आप सफर के दौरान कुछ सावधानियां अपना सकते हैं जैसे...

  • अपनी गाड़ी को अच्छे से लॉक करके रखें.
  • वहीं सुनसान जगहों पर गाड़ी रोकने से बचें.
  • ध्यान रखें, अगर आपको किसी प्रकार का खतरा लगता है तो आप पुलिस की तुरंत मदद लें और गाड़ी को ढाबा या पेट्रोल पंप पर ही रोके.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 29 Aug 2026 05:12 PM (IST)
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