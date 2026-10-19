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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी2 लाख ट्रैफिक चालान होंगे माफ, 6 दिन बाद दिल्ली की इन 7 जगहों पर लगेगी लोक अदालत

2 लाख ट्रैफिक चालान होंगे माफ, 6 दिन बाद दिल्ली की इन 7 जगहों पर लगेगी लोक अदालत

दिल्ली में 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाली है. आइये जानते हैं कि 2 लाख ट्रैफिक चालान की लिमिट क्या है, सात कोर्ट परिसर कहां- कहां लगने वाले हैं और ऑनलाइन चालान डाउनलोड कैसे होगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 19 Oct 2026 08:32 AM (IST)
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दिल्ली में अगर आपकी गाड़ी का ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग है, तो आपके लिए काम की खबर है. 25 अक्टूबर 2026 को राजधानी में राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है. इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख चालान और नोटिस के निपटारे की व्यवस्था की गई है. ऐसे में जिन गाड़ी मालिकों के चालान पेंडिंग हैं, वो राहत पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

राष्ट्रीय लोक अदालत दिल्ली के सात कोर्ट परिसरों में आयोजित की जाएगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, चालान और नोटिस डाउनलोड करने की सुविधा 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगी. इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा. हालांकि, ध्यान रहे कि सारे चालान इसी प्रोसेस से नहीं निपटाए जाएंगे. 

कहां- कहां लगेगी लोक अदालत?

  • पटियाला हाउस कोर्ट
  • कड़कड़डूमा कोर्ट
  • राउज एवेन्यू कोर्ट
  • साकेत कोर्ट
  • तीस हजारी कोर्ट
  • रोहिणी कोर्ट
  • द्वारका कोर्ट

2 लाख चालान का क्या है पूरा मामला?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नोटिस के मुताबिक, इस बार लोक अदालत में टोटल 2 लाख चालान और नोटिस के निपटारे की लिमिट तय की गई है. 1 दिन में ज्यादा से ज्यादा 50,000 चालान या नोटिस ही डाउनलोड किए जा सकेंगे. यानी सभी वाहन मालिकों को एक साथ चालान डाउनलोड करने का मौका नहीं मिलेगा. कुल निर्धारित सीमा पूरी होने पर यह सुविधा बंद हो सकती है.

लोक अदालत में चालान का निपटारा होने का मतलब हर मामले में पूरा जुर्माना माफ होना नहीं है. चालानों पर नियमानुसार सुनवाई और निपटारे की प्रक्रिया होगी. इसलिए चालान की राशि में कितनी राहत मिलेगी, यह आपके मामले पर निर्भर करेगा.

कैसे डाउनलोड करें चालान?
चालान या नोटिस डाउनलोड करने के लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा. सबसे पहले आपको [https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat/](https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat/) वेबसाइट पर जाकर अपने गाड़ी की जानकारी भरनी है. वेरिफिकेशन पूरा करके चालान डाउनलोड करना है. गाड़ी से जुड़ा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है, क्योंकि पोर्टल पर ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन किया जाता है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 19 Oct 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Delhi Traffic Lok Adalat
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