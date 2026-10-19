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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमां-बाप को 3000 पेंशन मिलती है तो भी मिलेगा मेडिकल का पैसा, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

मां-बाप को 3000 पेंशन मिलती है तो भी मिलेगा मेडिकल का पैसा, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि माता-पिता को अगर 3000 रुपये पेंशन मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके इलाज के पैसे को वापस करने से मना कर दिया जा सकता है. जानिए क्या है पूरा मामला?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 19 Oct 2026 09:53 AM (IST)
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बढ़ती उम्र के साथ मां-बाप की सेहत की चिंता होने के साथ ही उनके इलाज में लगने वाले पैसे भी लोगों की चिंता बढ़ा देते हैं, क्योंकि कई बार तो अस्पताल में बिल लाखों रुपये तक पहुंच जाता है. लेकिन सोचिए, अगर आपके माता-पिता को पेंशन मिलती है और इसी कारण से इलाज में खर्च हुए पैसे को वापस देने से मना कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कुछ ऐसे ही एक मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने जरूरी फैसला सुनाया है. 

माता-पिता के इलाज का मांगा खर्च

बता दें कि हरियाणा सरकार के कुछ कर्मचारियों ने अपने माता-पिता के इलाज पर खर्च किए गए पैसे को वापस मांगा था, लेकिन अधिकारियों ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया. उनका ये कहना था कि जब माता-पिता को हर महीने 3000 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन मिलती है तो उन्हें इलाज का खर्च वापस नहीं किया जा सकता है.

वहीं ये भी कहा कि माता-पिता की आय तय सीमा से ज्यादा है यही वजह है कि उन्हें आश्रित नहीं माना जा सकता है. इसी बात को लेकर ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया.

कोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि अगर माता-पिता को 3000 रुपये की पेंशन मिलती है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनके इलाज के पैसे देने से ही इनकार कर दिया जाए. कोर्ट ने साफ कहा कि पेंशन मिलने के कारण इलाज का खर्च वापस करने से मना नहीं किया जा सकता है. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब सभी को इलाज का खर्च वापस दिया जाएगा?

सबको मिलेगा इलाज का खर्च?

कई लोग ये समझ सकते हैं कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सभी को इलाज का पैसा वापस मिलेगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. इस फैसले का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पेंशन पाने वाले सभी माता-पिता के इलाज के खर्च को वापस किया जाएगा. इसके लिए कुछ बातें जरूरी है जैसे...

  • वे संबंधित नियमों के तहत अपने सरकारी कर्मचारी बच्चे पर निर्भर होने चाहिए.
  • वहीं मेडिकल खर्च का दावा नियमों के मुताबिक सही होना चाहिए.
  • यानी संबंधित मामले और नियमों के हिसाब से तय होगा कि खर्च मिलेगा या नहीं. 

कोर्ट ने कई दावे किए खारिज

बड़ी बात ये है कि कोर्ट ने इस तरह के एक, दो नहीं ,बल्कि 10 मामलों के दावे खारिज करने वाले आदेश को रद्द किया. वहीं अधिकारियों को पात्र दावों का भुगतान करने के लिए कुछ समय भी दिया है. 

मेडिकल क्लेम करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें

अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं और अपने माता-पिता के इलाज में खर्च हुए पैसे वापस पाना चाहते है तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें...

  • माता-पिता के इलाज से जुड़े सभी मेडिकल बिल अपने पास संभालकर रखें.
  • वहीं इलाज करवाने से पहले इस बात की जानकारी रखें कि अस्पताल सरकार से मान्यता प्राप्त है या नहीं.
  • इसके अलावा अपने विभाग से मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति के नियम और क्लेम प्रोसेस से जुड़ी जानकारी भी रख लें.
  • साथ ही अगर इलाज का खर्च केवल पेंशन मिलने की वजह से खारिज किया गया है तो आप संबंधित आदेशन की कॉपी लेकर विभाग से समीक्षा का प्रोसेस पूछें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 19 Oct 2026 09:44 AM (IST)
Tags :
Punjab And Haryana High Court Utility News Medical Claim
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