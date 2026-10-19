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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबांग्लादेश के पूर्व वायु सेना प्रमुख को कतर किया गया गिरफ्तार, क्या हैं आरोप?

बांग्लादेश के पूर्व वायु सेना प्रमुख को कतर किया गया गिरफ्तार, क्या हैं आरोप?

जांचकर्ताओं के मुताबिक, हन्नान की अवैध संपत्ति का पता कनाडा और दुबई में चला है. इसके अलावा, उनके बच्चों के नाम पर भी तीन अलग-अलग देशों में संपत्तियां दर्ज होने की जानकारी मिली है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 19 Oct 2026 08:18 AM (IST)
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बांग्लादेश के पूर्व वायु सेना प्रमुख शेख अब्दुल हन्नान को कतर में गिरफ्तार कर लिया गया है. उन पर अपने देश में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. बांलादेश के भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (ACC) के अनुसार, सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल हन्नान पर अपनी घोषित आय से लगभग 3.28 करोड़ टका (बंगलादेशी मुद्रा) अधिक संपत्ति हासिल करने का आरोप है. इसके अलावा उनके 6 व्यक्तिगत बैंक खातों के जरिए लगभग 27.63 करोड़ टका का संदिग्ध लेन-देन भी पाया गया है.

ACC के उप निदेशक मोहम्मद अख्तरुल इस्लाम ने बताया कि कतर की पुलिस ने हन्नान को 15 अक्टूबर को हिरासत में लिया. इस गिरफ्तारी की सूचना इंटरपोल ने एक ईमेल के माध्यम से जांच एजेंसी को दी है.

पत्नी पर भी लगे आरोप
जांच के आधार पर, आयोग ने पिछले साल जुलाई में हन्नान के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत मामला दर्ज करने की मंजूरी दी थी. इस मामले में हन्नान की पत्नी भी आरोपी हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति की मदद से 1.91 करोड़ टका से ज्यादा की अघोषित संपत्ति बनाई. उनके नाम पर मौजूद 32 बैंक खातों से भी 1.18 करोड़ टका का संदिग्ध लेन-देन पाया गया है.

जांचकर्ताओं के मुताबिक, हन्नान की अवैध संपत्ति का पता कनाडा और दुबई में चला है. इसके अलावा, उनके बच्चों के नाम पर भी तीन अलग-अलग देशों में संपत्तियां दर्ज होने की जानकारी मिली है. मार्च के महीने में ढाका की एक अदालत ने ACC की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हन्नान और उनकी पत्नी के इनकम टैक्स से जुड़े कागजात जब्त करने का आदेश दिया था.

2 फ्लैट सील किए गए
ACC का कहना है कि यात्रा पर प्रतिबंध होने और कई मामले दर्ज होने के बावजूद हन्नान देश से बाहर भागने में सफल रहे. अदालत ने पहले ही पूर्व वायु सेना प्रमुख के दो फ्लैटों को सील करने और उनके बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया हुआ है. 1984 में एक पायलट के रूप में वायु सेना में शामिल हुए हन्नान ने 12 जून 2021 को बंगलादेश के 16वें वायु सेना प्रमुख का पद संभाला था और वह 11 जून 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे.

ताजा खबरों के अनुसार, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन पर भी भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं और वे भी फिलहाल विदेश में हैं, हालांकि उनके खिलाफ अब तक कोई यात्रा प्रतिबंध जारी नहीं किया गया है. हन्नान और हसन दोनों को ही बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था. हन्नान ने अपना कार्यकाल हसीना सरकार के दौरान पूरा किया, जबकि हसन मोहम्मद युनूस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान सेवानिवृत्त हुए.

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About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 19 Oct 2026 08:18 AM (IST)
Tags :
Qatar Bangladesh News BANGLADESH Abdul Hannan
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