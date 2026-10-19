लोक अदालत: एक दिन में चालान के कितने टोकन होंगे डाउनलोड? क्या है टाइमिंग

अगर आप दिल्ली से हैं और आपकी गाड़ी के पेंडिंग चालान पड़े हैं तो आपके लिए एक खास अपडेट है. दिल्ली में 25 अक्टूबर 2026 रविवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने वाला है, जिसमें आपको गाड़ी के चालान का निपटारा करवाने का मौका मिलेगा.

अगर आपकी भी गाड़ी पर पेंडिंग चालान हैं और आप निपटारा करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टोकन डाउनलोड करना पड़ेगा और टोकन डाउनलोड करने की प्रक्रिया 19 अक्टूबर यानी आज शुरू होगी. ऐसे में अब जानते हैं कि एक दिन कितने टोकन डाउनलोड होंगे और टोकन डाउनलोड करने की टाइमिंग क्या है?

टोकन डाउनलोड करने की टाइमिंग क्या है?

अगर आपको चालान का निपटारा करवाना है तो आपको आज 10 अक्टूबर को टोकन डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना टोकन के आपको कोर्ट परिसर में एंट्री ही नहीं दी जाएगी. टोकन डाउनलोड आप दिल्ली पुलिस के आधिकारिक पोर्टल traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाना होगा. यहां पर आप कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके टोकन डाउनलोड कर सकते हैं. टोकन डाउनलोड करने की टाइमिंग की बात करें तो ये 19 अक्टूबर सुबह 10 बजे से शुरू होगी.

एक दिन में कितने टोकन होंगे डाउनलोड?

लोक अदालत में टोकन डाउनलोड करने की लिमिट भी तय की गई है. इसके तहत हर दिन अधिकतम 50 हजार चालान या नोटिस के टोकन डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा कुल 2 लाख टोकन जारी करने की जानकारी सामने आई है. इसलिए आपको आज 10 बजे जल्द से जल्द टोकन डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि टोकन कुछ ही देर में खत्म हो जाते हैं. इसलिए 10 बजते ही तुरंत टोकन डाउनलोड कर लीजिए.

दिल्ली में कहां लगेगी लोकअदालत?

बता दें कि नेशनल लोक अदालत दिल्ली में 25 अक्टूबर को दिल्ली के सभी सात जिला अदालत परिसरों में आयोजित की जाएगी. ये लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक चलेगी. लेकिन जब लोक अदालत जाए तो अपने पास टोकन का प्रिंट साथ ले जाना न भूलें, वहीं गाड़ी से जुड़े दस्तावेजों को भी ले जाए.

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