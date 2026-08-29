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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरिटायरमेंट के बाद होगी सैलरी जैसी इनकम, LIC की इस स्कीम से हर साल पाएं लाखों

रिटायरमेंट के बाद होगी सैलरी जैसी इनकम, LIC की इस स्कीम से हर साल पाएं लाखों

रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के लिए LIC की Jeevan Utsav योजना एक विकल्प है. इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव से अलग गारंटीड इनकम मिल सकती है और प्रीमियम अवधि उम्र के अनुसार चुनी जाती है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 29 Aug 2026 03:17 PM (IST)
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LIC Jeevan Utsav: अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी सैलरी की तरह हर साल एक तय रकम आपके खाते में आती रहे, तो LIC की कुछ योजनाएं आपके काम आ सकती हैं. ऐसी ही एक योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की Jeevan Utsav है, जिसमें आपको गारंटीड इनकम पाने का अच्छा ऑप्शन मिलता है. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिलने वाली आय सीधे बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर नहीं करती है. यानी निवेशक पहले से तय शर्तों के मुताबिक भविष्य की आय की योजना बना सकता है. 

क्या है Jeevan Utsav?

LIC की Jeevan Utsav योजना एक ऐसा ऑप्शन है, जिसमें गारंटीड इनकम का लाभ मिल सकता है. ऐसे में नौकरी या कमाई के दौरान की गई आपकी एक छोटी-सी बचत आगे चलकर आपके लिए बड़ी आर्थिक सुरक्षा बन सकती है. हालांकि, इसमें आप उम्र के हिसाब से प्रीमियम भुगतान की अवधि चुन सकते हैं. 

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किस उम्र में ले सकते हैं Jeevan Utsav पॉलिसी?

LIC के Jeevan Utsav प्लान में कम उम्र से ही निवेश शुरू किया जा सकता है. इसके लिए करीब 30 दिन के नवजात बच्चे से लेकर 65 साल की उम्र तक के लोगों के लिए उपलब्ध है. हालांकि, बच्चे के लिए कम उम्र में पॉलिसी लेने पर प्रीमियम भुगतान की अवधि ज्यादा हो सकती है. वहीं, ज्यादा उम्र में पॉलिसी लेने पर प्रीमियम भुगतान की अवधि कम रखी जा सकती है. इस योजना में आप न्यूनतम 5 लाख का सम एश्योर्ड ले सकते हैं. 

प्रीमियम खत्म होने के बाद कैसे मिलेगी इनकम?

Jeevan Utsav में प्रीमियम भुगतान की अवधि पूरी होने के बाद भी पॉलिसी में नियमित आय का ऑप्शन बना रहता है. रेगुलर इनकम ऑप्शन के तहत तय अवधि पूरी होने के बाद हर साल सम एश्योर्ड का 10% गारंटीड इनकम के तौर पर मिल सकता है. 

यानी अगर आपने 10 लाख रूपये का सम एश्योर्ड लिया है, तो पात्रता और पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक आपको सालाना के तौर पर 1 लाख की इनकम मिल सकती है. ऐसे में यह इंकम काफी लंबे समय तक जारी रह सकता है. आमतौर पर यह पैसा आपको 100 साल की उम्र तक मिल सकता है. 

10 लाख की पॉलिसी पर कितना देना होगा प्रीमियम?

अगर आप 36 साल की उम्र में 10 लाख रूपये का सम एश्योर्ड वाला पॉलिसी 15 साल के प्रीमियम भुगतान ऑप्शन के साथ चुनते हैं. तो कुछ उदाहरण के मुताबिक आप अपनी सुविधा के हिसाब से अलग-अलग पेमेंट का ऑप्शन ले सकते हैं.

  • सालाना प्रीमियम: 66,150
  • छमाही प्रीमियम: 33,653
  • तिमाही प्रीमियम: 16,950
  • मासिक प्रीमियम: 5,691

अगर आप 15 साल तक लगातार प्रीमियम जमा करते हैं, तो इसके बाद तय नियमों के मुताबिक दो साल बाद आपको नियमति इनकम मिल सकती है. 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड का 10% यानी आपको सालाना 1 लाख रुपए तक का इनकम मिल सकता है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 29 Aug 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Pension Scheme LIC
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