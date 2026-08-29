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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel: बार-बार बिजली जाने वाले इलाके में कौन-सा सोलर सिस्टम सही रहेगा?

Solar Panel: बार-बार बिजली जाने वाले इलाके में कौन-सा सोलर सिस्टम सही रहेगा?

Solar Panel: अगर आपको अपने घर पर सोलर पैनल लगवाना है और आपके इलाके में कई बार बिजली जाती है तो उसके लिए कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है? जानिए कौन सा सिस्टम रहेगा बेहतर?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 29 Aug 2026 03:50 PM (IST)
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  • पैनल का आकार घर की बिजली खपत पर आधारित है।

गर्मी के मौसम में हर घर में बिजली से चलने वाले उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में लेकिन अगर आपके इलाके में बार-बार बिजली जाने की समस्या से आप परेशान हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. बिजली जाने की परेशानी से राहत पाने के लिए लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाना तो चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि कौन सा सोलर पैनल उनके घर के लिए फिट है. अगर आपके भी इलाके में बार-बार बिजली जाती है तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम आपके लिए अच्छा ऑप्शन है. 

 हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्यों रहेगा सही?

आपके इलाके में बिजली दिन में कई बार जाती है, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं तो आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं. इसकी खास बात यह है कि इस सिस्टम में बैटरी बैकअप मौजूद होता है और सोलर पैनल के साथ-साथ ही बैटरी बैंक भी लगा होता है, जो एक्स्ट्रा बिजली दिन में सोलर पैनल से बनती है वो बिजली बैटरी में स्टोर हो जाती है.

ऐसे में जब अचानक ग्रिड की बिजली चली जाती है तो सोलर सिस्टम बैटरी में जमा बिजली का इस्तेमाल घर के दूसरे उपकरणों को चलाने के लिए करता है. यानी जब बिजली चली जाती है, उसके बाद भी घर के जरूरी उपकरण चलने बंद नहीं होते हैं, बैटरी बैकअप की मदद से जरूरी उपकरण चलते रहते हैं. 

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इस सिस्टम के कई हैं  फायदे

हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाने से आपको बिजली बिल से काफी हद तक राहत तो मिलेगी ही, साथ ही जब बिजली चली जाएगी तो सिस्टम बैटरी में जमा बिजली से घर के जरूरी उपकरणों को चला सकता है. यानी आपको बिजली के बार-बार जाने से हो रही परेशानी से भी काफी राहत मिल सकती है.

कितने किलोवाट का लेना चाहिए पैनल?

अगर आप हाइब्रिड या फिर दूसरा कोई सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो कितने किलोवाट का सिस्टम आपके घर के लिए सही रहेगा, तो ये इस बात से तय किया जा सकता है कि आपके घर में बिजली की कितनी खपत होती है, इसके आधार पर ही किलोवाट तय करना सही रहता है. अगर आपके घर में ज्यादा बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होता है. यानी बिजली की खपत कम है तो आप 1-2 किलोवाट का भी सोलर पैनल लगवा सकते हैं और वहीं अगर ज्यादा एसी और बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल होता है तो आप 5 और 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगवाने के बारे में सोच सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 29 Aug 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Solar Panel Utility News Hybrid Solar System
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