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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी3 दिन क्यों बंद रहेगा EPFO पॉर्टल, क्या आने वाला है ब्याज का पैसा? रकम क्लेम करने से पहले सावधान

3 दिन क्यों बंद रहेगा EPFO पॉर्टल, क्या आने वाला है ब्याज का पैसा? रकम क्लेम करने से पहले सावधान

EPFO Update: EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगले कुछ दिनों के लिए अपने सिस्टम में तकनीकी बदलाव करने जा रहा है. इसके चलते कई ऑनलाइन सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित रहेंगी. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 25 Jun 2026 03:26 PM (IST)
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  • अपग्रेड से क्लेम प्रोसेसिंग, पोर्टल गति बेहतर होगी।

EPFO Update: किसी को पता नहीं होता है कि जिंदगी में कब और कहां पैसों की जरूरत पड़ जाए. इसके लिए काफी लोग अपनी सेविंग का सहारा लेते हैं तो कुछ जरूरत पड़ने पर PF का पैसा निकालते हैं. ऐसे में अगर आप भी आने वाले दिनों में EPF क्लेम करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगले कुछ दिनों के लिए अपने सिस्टम में तकनीकी बदलाव करने जा रहा है. इसके चलते कई ऑनलाइन सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित रहेंगी. 

सिस्टम में किया जाएगा बदलाव

EPFO अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को पहले से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए तकनीकी अपग्रेड करने जा रहा है. संगठन के मुताबिक, इस बदलाव के बाद क्लेम प्रोसेसिंग पहले के मुकाबले तेज हो जाएगा. साथ ही यूजर्स को मिल रही सेवाओं को पहले से मजबूत किया जाएगा. EPFO के मुताबिक, 26 जून 2026 की रात 12 बजे से लेकर 28 जून 2026 की रात 11:59 बजे तक कुछ ऑनलाइन सेवाएं काम नहीं करेंगी.  लेकिन 29 जून से सभी सेवाओं को पहले की तरह दोबारा शुरू कर दिया जाएगा. 

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लोगों को इन दिक्कतों का सामाना करना पड़ेगा

  • कोई भी EPF क्लेम जमा नहीं कर पाएगा.
  • साथ ही पीएफ के पैसे भी नहीं निकाल पाएंगे.
  • इसके अलावा फंड ट्रांसफर और क्लेम से जुड़ी ऑनलाइन सेवाएं काम नहीं करेंगी.
  • अगर आपको कोई जरूरी आवेदन करना है तो आपको सेवाओं के ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा.
  • फिर भी किसी को किसी प्रकार कोई जरूरत पड़ती है तो EPFO हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं.

जरूरी बात का रखें ध्यान 

  • अगर क्लेम करना बेहद जरूरी है तो आप 26 जून से पहले अप्लाई कर दें.
  • क्योंकि अपग्रे़ड के दौरान नए क्लेम सबमिट नहीं होंगे.
  • लेकिन पहले से किए गए क्लेम रद्द नहीं होंगे.
  • ये हो सकता है कि उनकी प्रोसेसिंग में समय लगे.
  • पोर्टल शुरू होने के बाद एक बार क्लेम स्टेटस जरूर चेक करें.

क्या अपग्रेड होने के बाद लोगों को होगा फायदा या नहीं?

  • लोगों को बेहतर सेवाएं दिलाने के लिए ही अपग्रेड किया जा रहा है.
  • अपग्रेड होने के बाद क्लेम प्रोसेसिंग पहले से तेज हो सकती है.
  • साथ पोर्टल की स्पीड भी बेहतर हो सकती है.
  • यूजर्स को पहले से बेहतर अनुभव मिल सकता है.
  • तकनीकी दिक्कतों से भी छुटकारा मिल सकता है.

पैसों की अचानक जरूरत पड़ने पर क्या करें?
  
बच्चों की पढ़ाई से लेकर मेडिकल खर्चों तक लोग PF के पैसों पर निर्भर रहते हैं. लेकिन ऐसे में बेहतर होगा कि आप दूसरे ऑप्शन की व्यवस्था भी रखें, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 25 Jun 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Utility News EPFO EPF Claim
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