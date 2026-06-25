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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनेशनालिटी सर्टिफिकेट के लिए कैसे करें आवेदन, इसकी कब पड़ती है जरूरत, कौन से दस्तावेज हैं बेहद जरूरी?

नेशनालिटी सर्टिफिकेट के लिए कैसे करें आवेदन, इसकी कब पड़ती है जरूरत, कौन से दस्तावेज हैं बेहद जरूरी?

Nationality Certificate: अगर आपने अभी तक नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो इसे बनवाना काफी जरूरी है. ये कई मामलों में एक जरूरी डॉक्यूमेंट माना जाता है. जानिए कैसे बनवाएं?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 25 Jun 2026 02:01 PM (IST)
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  • पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी जैसे दस्तावेज़; आवेदन निःशुल्क।

Nationality Certificate: कई बार पासपोर्ट से लेकर विदेश में पढ़ाई और सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. ऐसे मामलों में नेशनलिटी सर्टिफिकेट एक जरूरी डॉक्यूमेंट माना जाता है. लेकिन आज भी कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि इसे क्यों बनवाया जाता है? अगर आप भी इस बात से अनजान हैं तो हम आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. 

नेशनलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत कब पड़ती है?

यह सर्टिफिकेट कई कामों में काम आता है जैसे...

  • अगर आपको सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना हो.
  • वहीं पासपोर्ट बनवाने के लिए भी जरूरी है.
  • कोई अगर विदेश में पढ़ाई करना चाहता है तो यह काम आएगा.
  • साथ ही विदेश में नौकरी करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ेगी.

ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई?

नेशनलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं.
इसके लिए आपको राजस्व  विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा.
सारी जरूरी जानकारी भरने के बाद कुछ जरूरी दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा. 

ऑफलाइन करें अप्लाई

अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें जैसे...

  • आप अपने जिले के SDM,DM ऑफिस में जाकर भी फॉर्म जमा कर सकते हैं.
  • फॉर्म जमा करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी.
  • अगर जरूरत पड़ती है तो पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया जा सकता है.
  • सारा प्रोसेस होने के बाद नेशनलिटी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा.

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कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • वोटर आईडी

पहचान प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड देना कंपलसरी नहीं है. लेकिन अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो फॉर्म पर लिखा नाम आधार कार्ड में दर्ज हुए नाम से मेल खाना चाहिए. साथ ही आवेदक को एक स्व-घोषणा पत्र भी देना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि आपने जो जानकारी दी है वह सब सही है. वहीं अगर आवेदक की उम्र 18 साल से कम है तो उसकी ओर से यह घोषणा पत्र उसके माता-पिता दे सकते हैं.खास बात तो यह है कि आवेदन करना पूरी तरह से फ्री है. सर्टिफिकेट जारी होने में 14 दिन का समय लग सकता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 25 Jun 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Utility News Nationality Certificate Document Update
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