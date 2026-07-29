#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO में शादी के बाद वाले नियम बदले, पीएफ नॉमिनेशन पर आया अलर्ट

EPFO में शादी के बाद वाले नियम बदले, पीएफ नॉमिनेशन पर आया अलर्ट

EPFO Rules: अगर आपकी नौकरी है और शादी होने वाली है तो यह खबर आप जरूर पढ़ें. ईपीएफओ ने शादी के बाद नॉमिनी को लेकर नियमों में बदलाव किया है. जानिए शादी के बाद क्या करना जरूरी है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 29 Jul 2026 09:36 PM (IST)
Preferred Sources

EPFO Nomination Rules: अगर आपकी नौकरी है और EPF अकाउंट भी है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अब शादी के बाद सिर्फ मैरिटल स्टेटस ही नहीं बदलता, बल्कि आपके पीएफ नॉमिनेशन के नियम भी बदल जाते हैं. EPFO ने साफ किया है कि शादी से पहले किया गया नॉमिनेशन शादी के बाद खुद से इनवैलिड हो जाएगा. ऐसे में हर सदस्य को शादी के बाद नया नॉमिनेशन भरना जरूरी होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया, तो फ्यूचर में पीएफ,पेंशन और इंश्योरेंस का पैसा लेने में परिवार को परेशानी हो सकती है.

क्या कहता है EPFO का नियम?

यह रूल एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम, 2026 के पैरा 44 में शामिल है. इसके मुताबिक, शादी के बाद पहले किया गया कोई भी नॉमिनेशन कानूनी रूप से वैलिड नहीं रहेगा. यानी अगर किसी सदस्य की शादी हो चुकी है और उसने नया नॉमिनेशन जमा नहीं किया है, तो पहले जिस व्यक्ति का नाम दिया था, उसे EPF का पैसा सीधे नहीं मिल पाएगा. ये नियम सिर्फ शादी होने पर लागू होता है. नौकरी बदलने या नया UAN बनने से नॉमिनेशन अपने आप नहीं बदलता है.

लेकिन,शादी के बाद नया नॉमिनेशन करते समय सिर्फ पति या पत्नी का नाम देना जरूरी नहीं है. EPFO के नियमों के अनुसार सदस्य अपने परिवार के एलिजिबल लोग ,जैसे पति,पत्नी,माता-पिता या बच्चों में से किसी को भी नॉमिनी बना सकता है. चाहें तो एक से ज्यादा लोगों का नाम भी जोड़ा जा सकता है और ये भी फिक्स किया जा सकता है कि किसे कितना % हिस्सा मिलेगा.

क्या बिना आधार कार्ड के बन सकता है बच्चों का पासपोर्ट? समझें सरकारी नियम

EPF का नॉमिनेशन सिर्फ पीएफ में जमा रकम तक लिमिटेड नहीं होता. यही नॉमिनेशन EPS और EDLI के अनुसार मिलने वाले फ़ायदों पर भी लागू होता है. EDLI योजना में एलिजिबल परिवार को 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है. ऐसे में अगर नॉमिनेशन अपडेट नहीं होगा, तो इन स्कीम्स का क्लेम मिलने में भी परेशानी आ सकती है.

घर बैठे ऐसे करें ई-नॉमिनेशन अपडेट

शादी के बाद नॉमिनेशन अपडेट करना भी काफी आसान है. इसके लिए सदस्य को EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर UAN से लॉगिन करना होगा. इसके बाद मैनेज सेक्शन में जाकर ई-नॉमिनेशन का ऑप्शन चुनना है. यहां नॉमिनी की जानकारी, रिश्ता और हिस्सेदारी भरने के बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन करना होगा. आवेदन जमा करने के लिए एम्प्लॉयर की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती.

EPFO ने ये भी सलाह दी है कि नॉमिनेशन अपडेट करने से पहले आधार को UAN से लिंक रखें और पोर्टल पर मोबाइल नंबर, पता और दूसरी जरूरी जानकारी सही रखें. अगर किसी सदस्य ने कोई नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो उसकी डेथ की सिचुएशन में पीएफ,पेंशन इंश्योरेंस और  की अमाउंट नियमों के अनुसार एलिजिबल परिवार या कानूनी नॉमिनीज को दी जाएगी. लेकिन, नॉमिनेशन पहले से अपडेट होने पर क्लेम की प्रोसेस काफी आसान और तेज हो जाती है.

दिल्ली में ज्यादा आ रहा बिजली बिल, कहां करें शिकायत, क्या है तरीका?

 

Published at : 29 Jul 2026 09:36 PM (IST)
Tags :
PF Rules EPFO Nominee EPFO Rules EPFO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
EPFO में शादी के बाद वाले नियम बदले, पीएफ नॉमिनेशन पर आया अलर्ट
EPFO में शादी के बाद वाले नियम बदले, पीएफ नॉमिनेशन पर आया अलर्ट
यूटिलिटी
ट्रेनों की रफ्तार 30% तक बढ़ेगी, जानिए किन रूटों और यात्रियों को मिलेगा फायदा
ट्रेनों की रफ्तार 30% तक बढ़ेगी, जानिए किन रूटों और यात्रियों को मिलेगा फायदा
यूटिलिटी
इस एयरपोर्ट से 17 अगस्त से बंद होंगी उड़ानें, सफर से पहले ध्यान दें यात्री
इस एयरपोर्ट से 17 अगस्त से बंद होंगी उड़ानें, सफर से पहले ध्यान दें यात्री
यूटिलिटी
Electricity Bill: गलत बिजली बिलों से मिलेगी राहत, प्राइवेट लैब जांचेंगी स्मार्ट मीटर, सरकार का फैसला
गलत बिजली बिलों से मिलेगी राहत, प्राइवेट लैब जांचेंगी स्मार्ट मीटर, सरकार का फैसला
Advertisement

वीडियोज

Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
New Maruti Brezza 2026 Price Revealed | ₹7.40 Lakh से शुरू | #maruti #brezza #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किसान आंदोलन के बीच शिवराज ने CM मोहन यादव को लिखी चिट्ठी, क्या कहा?
किसान आंदोलन के बीच शिवराज ने CM मोहन यादव को लिखी चिट्ठी, क्या कहा?
बिहार
NEET आंदोलन: रूस में रहने वाले युवक पर भी FIR, गजब है बिहार पुलिस!
NEET आंदोलन: रूस में रहने वाले युवक पर भी FIR, गजब है बिहार पुलिस!
इंडिया
सिद्धारमैया ने मांगा प्रह्लाद जोशी का इस्तीफा, बोले - 'वह भी...'
सिद्धारमैया ने मांगा प्रह्लाद जोशी का इस्तीफा, बोले - 'वह भी...'
इंडिया
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
क्रिकेट
श्रीलंका सीरीज से पहले ईशान किशन बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान
श्रीलंका सीरीज से पहले ईशान किशन बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान
इंडिया
Xप्लेन: राहुल गांधी के 'दो बोल' से बवाल! जानें सदन के अंदर और बाहर का हाल?
राहुल गांधी के 'दो बोल' से बवाल! जानें सदन के अंदर और बाहर का हाल?
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
विश्व
‘मौत भी मंजूर, लेकिन...’, बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना का बड़ा बयान
‘मौत भी मंजूर, लेकिन...’, बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना का बड़ा बयान
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget