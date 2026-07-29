इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, संभालकर रखें ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स, देखें लिस्ट

Insurance Bank Loan Papers News: घर चलाने वाला व्यक्ति सालों तक कमाई करके बचत करता है, इंश्योरेंस लेता है, इनवेस्टमेंट करता है और लोन भी चुकाता है, लेकिन अक्सर एक जरूरी बातें नजरअंदाज हो जाती हैं. अगर किसी बीमारी, हादसे या दूसरी इमरजेंसी की वजह से वो अचानक फाइनेंशियल फैसले लेने की हालत में नहीं रहे तो परिवार को काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है. ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरत सही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की होती है.

लाइफ, हेल्थ, मोटर और होम इंश्योरेंस की सभी पॉलिसी एक ही फाइल में रखें. इसके साथ पॉलिसी नंबर, इंश्योरेंस कंपनी का संपर्क नंबर और नॉमिनी की जानकारी भी लिखकर रखें. अगर डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी बनाई है, तो परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य को ये भी पता होना चाहिए कि वो कहां सेफ रखी गई है.

अपने सभी बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, पीएफ, म्यूचुअल फंड, और दूसरे इनवेस्टमेंट की एक आसान लिस्ट तैयार करें. पासवर्ड लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन परिवार को ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी फाइनेंशियल एसेट्स हैं. अगर होम लोन, गाड़ी लोन या पर्सनल लोन चल रहा है, तो लोन देने वाली संस्था, ईएमआई की रकम, पेमेंट्स की तारीख और जो भी लोन की जानकारी हो वो भी एक जगह रखें. अगर लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लिया है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ रखें.

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पहचान पत्र और नॉमिनी अपडेट रखें

आधार, पैन, पासपोर्ट और वोटर आईडी जैसे जरूरी पहचान पत्र सेफ जगह पर रखें. साथ ही बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी और इनवेस्टमेंट में नॉमिनी की जानकारी समय-समय पर अपडेट करते रहें. सही नॉमिनी होने से क्लेम और सेटलमेंट की प्रोसेस काफी आसान हो जाती है.

परिवार को भी दें जानकारी

सिर्फ डॉक्यूमेंट्स संभालकर रखना काफी नहीं है. अपने लाइफ पार्टनर , बड़े बच्चों या किसी भरोसेमंद सदस्य को ये जरूर बता दें कि जरूरी डॉक्युमेंट्स कहां रखे हैं. जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, यही सबसे जरूरी बात है.

इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती. ऐसे समय में परिवार का पूरा ध्यान एक-दूसरे का साथ देने पर होना चाहिए, न कि जरूरी डॉक्युमेंट्स ढूंढने में. इसलिए आज ही थोड़ा समय निकालकर अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सही कर लें. यह छोटी-सी तैयारी फ्यूचर में परिवार को बड़ी परेशानी से बचा सकती है.

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