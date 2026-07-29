इस एयरपोर्ट से 17 अगस्त से बंद होंगी उड़ानें, सफर से पहले ध्यान दें यात्री

Alluri Sitarama Raju International Airport: 17 अगस्त 2026 से विशाखापट्टनम एयरपोर्ट (INS Dega) से सभी कमर्शियल उड़ानें बंद हो जाएंगी. इसके बाद सभी नागरिक उड़ानें विजयनगरम के नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट (VTZ) से संचालित होंगी. जानिए इस बदलाव से यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा.

आंध्र प्रदेश के उत्तर तटीय क्षेत्र के हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से अधिसचना जारी की गई है उसके मुताबिक, विशाखापट्टनम में स्थित सिविल एन्क्लेव से 17 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि 00:01 बजे से सभी कमर्शियल फ्लाइट्स को बंद कर दिया जाएगा.

इसके बाद से सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल फ्लाइट्स विजयनगरम जिले के भोगपुरम में बने नवनिर्मित अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित होंगी.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, 17 अगस्त से IATA कोड VTZ विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सौंप दिया जाएगा। इसी के साथ नए एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम भी लागू हो जाएगा.

पुराने विशाखापट्टनम एयरपोर्ट का क्या होगा?

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा सिविल एन्क्लेव से अगले 30 वर्षों तक कमर्शियल उड़ानों का संचालन बंद रहेगा. हालांकि, आपातकालीन, सैन्य, पुलिस और वीआईपी सरकारी उड़ानों के लिए इसका उपयोग जारी रहेगा.

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31 महीने में बनकर तैयार

4,727 करोड़ की लागत से बना इस वर्ल्डक्लास ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन 1 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा. भोगलपुर एयरपोर्ट भारते के सबसे तेज बनने वाले हवाई अड्डों में से एक बन गया है, जिसे तय सीमा से 5 महीने पहले ही पूरी कर दिया गया है. इसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से एरोड्रम लाइसेंस के साथ-साथ सभी आवश्यक सुरक्षा, पर्यावरण और फायर क्लीयरेंस मिल चुके हैं.

अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं

पहले चरण में यह एयरपोर्ट सालाना 60 लाख (6 Million) यात्रियों को संभालने में सक्षम है. भविष्य के मास्टर प्लान के तहत इसकी क्षमता बढ़ाकर 4 करोड़ (40 Million) यात्री वार्षिक की जाएगी.



2,703 एकड़ का इंटीग्रेटेड इस प्रोजेक्ट में से 2,203 एकड़ में एयरपोर्ट टर्मिनल व रनवे, 500 एकड़ में एविएशन हब और 136.63 एकड़ में एविएशन यूनिवर्सिटी/एड्यूसिटी बनाई गई है.



नया एयरपोर्ट बोइंग 777, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, एयरबस A330 और A340 जैसे बड़े वाइडबॉडी (Widebody) एयरक्राफ्ट को लैंड कराने में पूरी तरह सक्षम है.



यात्रियों की सुविधा के लिए टर्मिनल में कांटेक्ट बोर्डिंग ब्रिज, सेल्फबैगेज ड्रॉप, कॉमन यूज पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम (CUPPS), स्मार्ट सर्विलांस और इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर जैसी आधुनिक प्रणालियां लगाई गई हैं.

उत्तर आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई उड़ान

भोगपुरम एयरपोर्ट से विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम के विकास को नई गति मिलेगी. 25,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कार्गो टर्मिनल से निर्यात बढ़ेगा और पर्यटन, लॉजिस्टिक्स व मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे.

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