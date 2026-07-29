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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेनों की रफ्तार 30% तक बढ़ेगी, जानिए किन रूटों और यात्रियों को मिलेगा फायदा

ट्रेनों की रफ्तार 30% तक बढ़ेगी, जानिए किन रूटों और यात्रियों को मिलेगा फायदा

Indian Railways: भारतीय रेलवे आने वाले समय में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. भारतीय रेलवे की यह पूरी स्पीड अपग्रेडेशन योजना मिशन रफ्तार के तहत लागू की जा रही है. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 29 Jul 2026 08:15 PM (IST)
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  • लंबी दूरी की ट्रेनें लाभान्वित होंगी, किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी।

Indian Railways Mission Raftaar: आज के समय में फ्लाइट से सफर करना आम बात हो गई है, लेकिन इसके बावजूद आज भी भारतीय रेलवे लोगों की पहली पसंद है. ट्रेन का सफर किफायती होने के साथ ही सुरक्षित और आरामदायक भी होता है. भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अहम कदम उठाता है, ताकि यात्रियों का सफर पहले से बेहतर हो सके.

इसी कड़ी में भारतीय रेलवे आने वाले समय में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. भारतीय रेलवे की यह पूरी स्पीड अपग्रेडेशन योजना मिशन रफ्तार के तहत लागू की जा रही है. रेलवे की कोशिश है कि मार्च 2027 तक ट्रेन की औसत रफ्तार 115 किमी/घंटा तक पहुंच जाए. इसके लिए रेलवे लगातार काम भी कर रहा है. इससे यात्रियों का सफर पहले के मुकाबले जल्दी पूरा होगा.           

जानें मिशन रफ्तार क्या है?

इस योजना की बात करें तो मिशन रफ्तार भारतीय रेलवे की एक बड़ी योजना है. इसका मकसद ट्रेनों को पहले की तुलना में तेज और सुरक्षित तरीके चलाना है. रेलवे यात्री ट्रेनों की औसत रफ्तार को 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.

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रेलवे ट्रेनों की स्पीड कैसे बढ़ाएगा?

रेलवे ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए कई काम कर रहा है. सबसे पहले 100 ऐसे व्यस्त स्टेशनों के यार्ड को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसकी मदद से ट्रेनों को आउटर पर रुकना कम पड़ेगा और साथ ही वे जल्दी प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकेंगी. इसके अलावा रफ्तार बढ़ने के साथ रेलवे सुरक्षा पर भी ध्यान दे रहा है, जिसके तहत प्रमुख रूटों पर कवच 4.0 लगाई जा रही है. इससे ट्रेनों की रफ्तार तेज होने के बाद भी ट्रेन सुरक्षित तरीके से चल सकेंगी. वहीं कुछ प्रमुख मार्गों पर पटरियों को भी पहले से मजबूत करने का काम किया जा रहा है.

गैर-जरूरी स्टेशनों पर ट्रेन नहीं रुकेंगी

इसके साथ ही रेलवे ऐसे 300 से ज्यादा ऐसे स्टॉपेज हटाने की तैयारी कर रहा है, जिसका उपयोग कम किया जाता है. यानी जिन स्टेशनों का इस्तेमाल कम होता है और जहां पर 15 से कम टिकट बुक किए जाते हैं, वैसे गैर-जरूरी स्टेशनों पर ट्रेन नहीं रुकेंगी. इन स्टॉपेज को हटाने से 5 से 10 मिनट तक का समय बच सकता है. यानी यात्रियों का समय काफी बचेगा.


ट्रेनों की रफ्तार 30% तक बढ़ेगी, जानिए किन रूटों और यात्रियों को मिलेगा फायदा

कौन-कौन सी ट्रेनों को होगा फायदा?

इसका लाभ खासकर लंबी दूरी वाली ट्रेनों को मिलेगा. इसमें लगभग 400 मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें शामिल है.

  • शताब्दी एक्सप्रेस
  • राजधानी एक्सप्रेस
  • वंदे भारत एक्सप्रेस
  • दूरंतो एक्सप्रेस

किन रूटों पर चल रहा है काम?

फिलहाल देश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों पर काम जारी है. इनमें शामिल है...

  • दिल्ली-चेन्नई रूट
  • मुंबई-चेन्नई रूट
  • दिल्ली-हावड़ा रूट
  • दिल्ली-मुंबई रूट
  • दिल्ली-लखनऊ रूट
  • हावड़ा-चेन्नई रूट
  • मुंबई-पुणे-हैदराबाद रूट
  • चेन्नई-बेंगलुरु-हैदराबाद रूट
  • दिल्ली-आगरा-भोपाल रूट

यात्रियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो लंबी दूरी की यात्रा में आपके लगभग 3 घंटे समय बच सकते हैं. वहीं इंटरसिटी ट्रेनों में 30 से 45 मिनट तक का समय बचेगा. यात्री पहले के मुकाबले अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच सकेंगे. सबसे ज्यादा फायदा इस योजना का ऐसे यात्रियों को होगा, जो अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं और जो ऐसे देश के सबसे ज्यादा व्यस्त रूटों पर अक्सर सफर करते हैं, उनका काफी समय बच सकता है. रेलवे के अनुमान के मुताबिक, इस योजना का हर साल फायदा लगभग 40 से 45 करोड़ ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा. 

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कुछ जरूरी सवाल-जवाब

1.क्या ट्रेन की स्पीड बढ़ने से किराया बढ़ सकता है?
फिलहाल रेलवे ने इस योजना के साथ किराया बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की है.

2.क्या इस योजना का लाभ केवल वंदे भारत और प्रीमियम ट्रेनों को मिलेगा?
इसका जवाब है नहीं. रेलवे की इस योजना में एक्सप्रेस, मेल और सुपरफास्ट ट्रेनें भी शामिल हैं.

3. क्या स्पीड बढ़ने से ट्रेनें हमेशा समय पर पहुंचेंगी?
रेलवे ट्रेनों के समय को पहले से बेहतर करने पर लगातार काम कर रहा है. गैर-जरूरी स्टॉपेज हटाएं जाएंगे तो ट्रेनों को गंतव्य तक पहुंचने में कम समय लगेगा.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 29 Jul 2026 08:11 PM (IST)
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Utility News Train Speed INDIAN RAILWAYS Mission Raftaar
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