8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है. सभी कर्मचारियों के मन में यही सवाल रहता है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी और HRA यानी मकान किराया भत्ता कितना मिलेगा. इस बार हर कोई जानना चाहता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना तय होगा.

और इसके आधार पर बेसिक सैलरी और बाकी भत्तों में कितना इजाफा होगा. बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आसपास हो सकता है. बेसिक सैलरी बढ़ने से HRA और DA जैसे भत्तों का लाभ भी मिलेगा. बड़े शहरों में HRA ज्यादा मिलेगा जबकि छोटे शहरों में कम. जान लीजिए क्या रहेगा पूरा कैलकुलेशन.

बेसिक पे में कितनी बढ़ोतरी?

8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी. रिपोर्ट्स हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा. इसे मानने पर मौजूदा बेसिक पे लगभग तीन गुना बढ़ सकता है. उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक पे 20000 रुपये है. तो नया बेसिक पे लगभग 57200 रुपये हो सकता है. इसी हिसाब से कम ग्रेड के कर्मचारियों का वेतन भी काफी बढ़ जाएगा. बेसिक पे बढ़ने से बाकी और भत्ते जैसे DA और HRA में भी फायदा मिलेगा. इस बदलाव से महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

शहरों के हिसाब से HRA बढ़ोतरी

HRA यानी मकान किराया भत्ता शहर के हिसाब से तय होता है. X कैटेगरी के महानगरों में HRA 27%, Y कैटेगरी के मध्यम शहरों में 18% और Z कैटेगरी के छोटे शहरों में 9% होगी. 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ ही HRA भी इसी रेशियो में बढ़ेगा. इसका मतलब है कि बड़े शहरों में किराए का बोझ कम होगा और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. छोटे शहरों में भले प्रतिशत कम हो. लेकिन कर्मचारियों को इस बदलाव से महंगाई और खर्चों में राहत मिलेगी.

जान लीजिए पूरा कैलकुलेशन

मान लेते हैं 8वें वेतन आयोगद में 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहेगा. इसके हिसाब से लेवल 1 से 3 का कैलकुलेशन देखते हैं. लेवल 1 में अगर मौजूदा बेसिक 18000 रुपये है. तो नया बेसिक लगभग 51480 रुपये हो जाएगा. इसी आधार पर Z, Y और X श्रेणी के शहरों में HRA लगभग 4,633, 9,266 और 13,890 रुपये होगा. लेवल 2 में मौजूदा बेसिक 19900 रुपये का नया बेसिक 56914 रुपये होगा

तो वहीं HRA लगभग 5122, 10244 और 15366 रुपये तक पहुंचेगा. लेवल 3 में 21700 रुपये का बेसिक बढ़कर 62062 रुपये होगा और HRA Z/Y/X शहरों में लगभग 5586, 11171 और 16758 रुपये हो सकता हैं. आपको बता दें फिलहाल सरकार की ओर से इसपर आधिकरािक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं. इनमें बदलाव भी हो सकता है.

