हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी8वें वेतन आयोग के बाद शहर के हिसाब से HRA और बेसिक सैलरी में कितना बढ़ोतरी हो सकती है, जानें ये कैलकुलेशन

8वें वेतन आयोग के बाद शहर के हिसाब से HRA और बेसिक सैलरी में कितना बढ़ोतरी हो सकती है, जानें ये कैलकुलेशन

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और HRA में बढ़ोतरी होगी. शहर और लेवल के हिसाब से अंतर रहेगा. जान लीजिए कैलकुलेशन.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 21 Oct 2025 03:06 PM (IST)
Preferred Sources

8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है. सभी कर्मचारियों के मन में यही सवाल रहता है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी और HRA यानी मकान किराया भत्ता कितना मिलेगा. इस बार हर कोई जानना चाहता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना तय होगा.

और इसके आधार पर बेसिक सैलरी और बाकी भत्तों में कितना इजाफा होगा. बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आसपास हो सकता है. बेसिक सैलरी बढ़ने से HRA और DA जैसे भत्तों का लाभ भी मिलेगा. बड़े शहरों में HRA ज्यादा मिलेगा जबकि छोटे शहरों में कम. जान लीजिए क्या रहेगा पूरा कैलकुलेशन.

बेसिक पे में कितनी बढ़ोतरी?

8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी. रिपोर्ट्स हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा. इसे मानने पर मौजूदा बेसिक पे लगभग तीन गुना बढ़ सकता है. उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक पे 20000 रुपये है. तो नया बेसिक पे लगभग 57200 रुपये हो सकता है. इसी हिसाब से कम ग्रेड के कर्मचारियों का वेतन भी काफी बढ़ जाएगा. बेसिक पे बढ़ने से बाकी और भत्ते जैसे DA और HRA में भी फायदा मिलेगा. इस बदलाव से महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें: आपका मकानमालिक अचानक बढ़ा रहा किराया, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत?

शहरों के हिसाब से HRA बढ़ोतरी 

HRA यानी मकान किराया भत्ता शहर के हिसाब से तय होता है. X कैटेगरी के महानगरों में HRA 27%, Y कैटेगरी के मध्यम शहरों में 18% और Z कैटेगरी के छोटे शहरों में 9% होगी. 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ ही HRA भी इसी रेशियो में बढ़ेगा. इसका मतलब है कि बड़े शहरों में किराए का बोझ कम होगा और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. छोटे शहरों में भले प्रतिशत कम हो. लेकिन कर्मचारियों को इस बदलाव से महंगाई और खर्चों में राहत मिलेगी.

यह भी पढ़ें: क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून

जान लीजिए पूरा कैलकुलेशन

मान लेते हैं 8वें वेतन आयोगद में 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहेगा. इसके हिसाब से लेवल 1 से 3 का कैलकुलेशन देखते हैं. लेवल 1 में अगर मौजूदा बेसिक 18000 रुपये है. तो नया बेसिक लगभग 51480 रुपये हो जाएगा. इसी आधार पर Z, Y और X श्रेणी के शहरों में HRA लगभग 4,633, 9,266 और 13,890 रुपये होगा. लेवल 2 में मौजूदा बेसिक 19900 रुपये का नया बेसिक 56914 रुपये होगा

तो वहीं HRA लगभग 5122, 10244 और 15366 रुपये तक पहुंचेगा. लेवल 3 में 21700 रुपये का बेसिक बढ़कर 62062 रुपये होगा और HRA Z/Y/X शहरों में लगभग 5586, 11171 और 16758 रुपये हो सकता हैं. आपको बता दें फिलहाल सरकार की ओर से इसपर आधिकरािक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं. इनमें बदलाव भी हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: 21वीं किस्त खाते में चाहते हैं तो आज ही कर लें ये 3 जरूरी काम, वरना रह जाएंगे खाली हाथ

Published at : 21 Oct 2025 02:53 PM (IST)
Tags :
HRA Utility News Basic Pay Basic Salary 8th Pay Commission
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
ओटीटी
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
Advertisement

वीडियोज

पवन सिंह विवाद बिहार चुनाव 2025 | आम्रपाली दुबे इंटरव्यू
THAMMA Review: मैडाक हारर कामेडी यूनिवर्स में कुछ स्पेशल | आयुष्मान | रश्मिका | नवाजुद्दीन
Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
ओटीटी
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
इंडिया
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्रिकेट
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक पांड्या ने नई गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक ने गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
दिल्ली NCR
Delhi Ka AQI: दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
यूटिलिटी
क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून
क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Embed widget