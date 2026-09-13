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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन में खाना नहीं चाहिए तो सस्ता मिलेगा टिकट, IRCTC का ये ऑप्शन कराएगा बचत

ट्रेन में खाना नहीं चाहिए तो सस्ता मिलेगा टिकट, IRCTC का ये ऑप्शन कराएगा बचत

IRCTC से टिकट बुक करते समय अगर ट्रेन का खाना नहीं चाहिए, तो ‘No Food’ ऑप्शन चुन सकते हैं. इससे लागू Catering Charge से बचने और अपनी पसंद का भोजन ले जाने का ऑप्शन मिलता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 13 Sep 2026 06:56 PM (IST)
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अक्सर ट्रेन से सफर करते समय कुछ यात्री रेलवे का खाना लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण उन्हें समझ नहीं आता कि अगर खाना नहीं चाहिए तो Catering Charge कैसे हटाया जाए. क्योंकि उन्हें IRCTC की बुकिंग के दौरान ‘No Food’ का ऑप्शन आसानी से नजर नहीं आता. अगर आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं और यात्रा के दौरान रेलवे का खाना नहीं लेना चाहते, तो टिकट बुक करते वक्त IRCTC के इस खास फ्यूचर्स से खाने का पैसा बचा सकते हैं. हालांकि, यह ऑप्शन हर ट्रेन और हर बुकिंग में मौजूद हो, ऐसा जरूरी नहीं है. 

दरअसल, IRCTC की टिकट बुकिंग प्रक्रिया में आपको ‘No Food’ का ऑप्शन बुकिंग के दौरान Passenger Details या Catering Service से जुड़े पेज पर अलग जगह दिखाई दे सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं इस ऑप्शन को कैसे चुना जा सकता है.

कैसे चुने IRCTC पर No Food ऑप्शन?

  • सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या Rail Connect ऐप खोलें.
  • अपनी ट्रेन और यात्रा की तारीख चुनकर टिकट बुकिंग शुरू करें. 
  • अपनी बुकिंग को आगे बढ़ाने के लिए Passenger Details वाले पेज पर जाएं.
  • पेज को नीचे स्क्रॉल करके Other Preference या Catering Service से जुड़ा सेक्शन देखें.
  • अगर आपकी ट्रेन में बुकिंग के लिए यह सुविधा मौजूद है, तो वहां No Food का ऑप्शन चुनें.
  • इसके बाद पेमेंट करने से पहले टिकट के किराए का पूरा ब्रेकअप ध्यान से चेक करें.
  • यह भी चेक करें कि खाने से जुड़ा Catering Charge हट गया है या नहीं.
  • यह सभी जानकारी सही होने के बाद ही टिकट की  बुकिंग के लिए पेमेंट करें.

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No Food चुनने से क्या फायदा होगा?

अगर टिकट में खाने का चार्ज शामिल है और आपको खाना नहीं चाहिए, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप अपने पैसे बचा सकते हैं. खासकर यह उन यात्रियों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है जो घर का बना हुआ खाना लेकर चलते हैं या सफर के दौरान बाहर से अपनी पसंद का खाना खरीदना चाहते हैं. ऐसे में अगर भी खाने की सुविधा नहीं लेते हैं तो लागू कैटरिंग चार्ज से बचा जा सकता है. साथ ही इससे फूड वेस्ट भी कम हो सकता है.

हर ट्रेन में नहीं मिलेगा No Food का ऑप्शन

ध्यान रखें कि No Food का ऑप्शन अभी ट्रेनों और सभी टिकटों के लिए उपलब्ध नहीं होता है. क्योंकि यह ट्रेन, क्लास और टिकट की बुकिंग से जुड़ी सुविधाओं पर डिपेंड करता है. इसलिए अगर बुकिंग के दौरान आपको No Food का ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, तो मुमकिन है कि उस ट्रेन या बुकिंग में इसे चुनने की सुविधा न दी गई हो.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 13 Sep 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
Ticket Booking IRCTC No Food Option
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