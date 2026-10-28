परिवार को ट्रेन के टॉयलेट में नहीं मिला पानी, रेलवे भरेगा 15000 का हर्जाना

रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं मिलना जरूरी है, लेकिन जब छोटी-सी लापरवाही पूरी यात्रा को परेशानी में बदल दे, तो सवाल उठना स्वाभाविक है. कर्नाटक में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां 24 लोगों का परिवार ट्रेन के शौचालयों में पानी न होने से परेशान हुआ.

शिकायत पर मदद नहीं मिलने के बाद परिवार को दूसरी ट्रेन से सफर करना पड़ा. अब इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने रेलवे अधिकारियों को यात्री को मुआवजा देने का आदेश दिया है.

स्टेशन मास्टर से शिकायत के बाद भी नहीं मिली मदद

यात्रियों के अनुसार, नागेंद्र ने तुमकुरु रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के सामने अपनी परेशानी रखी, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला. बुनियादी सुविधा उपलब्ध न होने और शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के कारण परिवार ने उसी ट्रेन में आगे सफर जारी रखने के बजाय उतरने का फैसला किया.

इसके बाद सभी लोगों को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन के टिकट खरीदने पड़े. इस बदलाव के चलते परिवार को अतिरिक्त 1,760 रुपये खर्च करने पड़े. यानी पहले से टिकट लेने के बावजूद उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दोबारा पैसे खर्च करने पड़े.

ट्रेन के टॉयलेट में पानी नहीं मिलने से हुई परेशानी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नागेंद्र नाम के यात्री अपने 23 रिश्तेदारों के साथ बेंगलुरु के यशवंतपुर से शिवमोग्गा जा रहे थे. समूह ने ट्रेन नंबर 6675 से यात्रा के लिए कुल 1 हजार रुपये के जनरल टिकट खरीदे थे. सफर के दौरान यात्रियों को पता चला कि ट्रेन के शौचालयों में पानी की आपूर्ति नहीं थी. इससे परिवार के सदस्यों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा.

रेलवे को 15 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश

23 अक्टूबर को दिए गए आदेश में आयोग ने दक्षिण पश्चिम रेलवे के संबंधित अधिकारियों को नागेंद्र को कुल 15 हजार रुपये देने का निर्देश दिया. इसमें 10 हजार रुपये मानसिक परेशानी और असुविधा के मुआवजे के रूप में, जबकि 5 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के लिए शामिल हैं.

इसके अलावा, रेलवे को मूल टिकट के 1 हजार रुपये भी लौटाने होंगे. इस रकम पर 15 अप्रैल 2025 से भुगतान होने तक सालाना 6 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश है. अधिकारियों को आदेश का पालन करने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर ब्याज की दर बढ़कर 10 प्रतिशत सालाना हो जाएगी.

रेलवे से जवाब नहीं मिलने पर उपभोक्ता आयोग पहुंचे यात्री

नागेंद्र ने शुरुआती यात्रा के टिकट का पैसा वापस पाने के लिए रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनकी मांग पर कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने शिवमोग्गा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई. मामले में आयोग ने यात्रियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में कमी को गंभीरता से लिया और रेलवे अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया.

यात्रियों की सुविधाओं पर फिर उठे सवाल

यह मामला रेलवे में साफ-सफाई और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है. ट्रेन के शौचालयों में पानी जैसी जरूरी सुविधा का न होना यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बन सकता है. साथ ही, शिकायत मिलने पर समय रहते कार्रवाई करना भी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है. उपभोक्ता आयोग का यह आदेश बताता है कि सेवा में कमी के कारण परेशानी झेलने वाले यात्री उचित मंच पर अपनी शिकायत रख सकते हैं.

रेलवे से जवाब नहीं मिलने पर उपभोक्ता आयोग पहुंचे यात्री

नागेंद्र ने शुरुआती यात्रा के टिकट का पैसा वापस पाने के लिए रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनकी मांग पर कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने शिवमोग्गा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई. मामले में आयोग ने यात्रियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में कमी को गंभीरता से लिया और रेलवे अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया.

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