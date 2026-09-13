LPG Rules: दुकान में 5 से ज्यादा गैस सिलेंडर रखने पर क्या लाइसेंस चाहिए?

अगर आप दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, हलवाई की दुकान या किसी दूसरे कारोबार में कमर्शियल LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों को जानना बेहद जरूरी है. खासतौर पर अगर आप एक साथ कई सिलेंडर स्टोर करते हैं, तो इसके लिए अलग से इजाजत और सुरक्षा संबंधी मंजूरी की जरूरत पड़ सकती है. क्योंकि व्यावसायिक परिसर में LPG सिलेंडर रखने की एक तय सीमा होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कितने सिलेंडर रखने पर लाइसेंस की जरूरत पड़ती है.

कितने LPG सिलेंडर रखने पर लाइसेंस की जरूरत पड़ती है?

व्यवसायिक परिसर में LPG की स्टोरेज के लिए निर्धारित मात्रा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. सामान्य तौर पर 100 किलोग्राम तक LPG यानी करीब 5 सिलेंडर रखने की इजाजत होती है. अगर आपको इससे ज्यादा LPG स्टोर करनी है, तो ऐसे में आपको अतिरिक्त अनुमति और लाइसेंस की जरूरत हो सकती है. क्योंकि ज्यादा मात्रा में LPG सिलेंडर रखने के लिए PESO का स्टोरेज लाइसेंस जरूरी हो सकता है. इसके अलावा आपको स्थानीय प्रशासन और अग्निशमन विभाग से भी मंजूरी लेना जरूरी हो सकती है.

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PESO स्टोरेज लाइसेंस के लिए क्या करना होगा?

अगर आपके कारोबार में तय सीमा से ज्यादा LPG स्टोरी करने की जरूरत है, तो PESO से संबंधित लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ सकता है. इसके लिए आपको आमतौर पर कारोबार से जुड़े कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने पड़ सकते हैं.

LPG स्टोरेज वाली जगह का साइट और लेआउट प्लान.

दुकान या जगह के मालिकाना हक के कागजात.

किराये की जगह होने पर वैध रेंट या लीज एग्रीमेंट.

कंपनी का PAN कार्ड और GST से जुड़े डॉक्यूमेंट.

वैध ट्रेड लाइसेंस.

फायर विभाग से जरूरी NOC.

जिला प्रशासन या पुलिस विभाग से जरूरी मंजूरी.

आवेदन और डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी स्टोरेज वाली जगह का निरीक्षण कर सकते हैं. इस दौरान LPG सिलेंडर रखने की जगह, कमरे में वेंटिलेशन, सुरक्षा इंतजाम और आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था भी देखी जाती है. सुरक्षा मानकों को पूरा करने पर लाइसेंस की प्रोसेस आगे बढ़ती है.

फायर NOC और ट्रेड लाइसेंस लेना क्यों जरूरी है?

कमर्शियल LPG रखने वाले कारोबारियों को सिर्फ गैस स्टोरेज की अनुमति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. इसलिए परिसर की सुरक्षा के लिए स्थानीय अग्निशमन विभाग से Fire NOC की जरूरत पड़ सकती है. इसके लिए फायर विभाग परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच कर सकता है. क्योंकि LPG रखने की जगह और फायर सेफ्टी इंतजाम देखे जाते हैं.

वहीं, अगर आप दुकान, रेस्टोरेंट, होटल या किसी अन्य जगह पर करोबार कर रहे हैं, तो आपको स्थानीय निकाय के मुताबिक ट्रेड लाइसेंस की भी जरूरत पड़ सकती है. इसलिए अगर आप अपने कारोबार में 5 से ज्यादा कमर्शियल LPG सिलेंडर रखने के बारे में सोच रहे हैं, तो बिना जरूरी इजाजत के ज्यादा गैस स्टोर करने से बचें.

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