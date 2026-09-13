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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी3 क्रेडिट कार्ड और 5 लाख की लिमिट! क्या इससे बेहतर होता है आपका Credit Score?

3 क्रेडिट कार्ड और 5 लाख की लिमिट! क्या इससे बेहतर होता है आपका Credit Score?

अगर आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है. ज्यादा क्रेडिट लिमिट से स्कोर अपने आप नहीं बढ़ता.इसमें क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो और समय पर बिल पेमेंट अहम भूमिका निभाते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 13 Sep 2026 05:03 PM (IST)
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अगर आपके पास भी एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं और उनकी कुल क्रेडिट लिमिट 5 लाख रुपए है, तो ऐसे में आपको यह लग सकता है कि इससे आपका क्रेडिट स्कोर मजबूत होता है. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादा क्रेडिट लिमिट होने से स्कोर अपने आप नहीं बढ़त है. इसके लिए आप अपनी क्रेडिट लिमिट का कितना हिस्सा इस्तेमाल करते हैं बिल का पेमेंट किस तरह करते हैं, यह ज्यादा मायने रखता है. 

दरअसल, क्रेडिट स्कोर को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जिनमें क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो (CUR) और पेमेंट हिस्ट्री भी अहम हैं. इसलिए तीन कार्ड रखना तभी फायदेमंद हो सकता है, जब आप उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें और समय पर पेमेंट करें. 

5 लाख की लिमिट होने का क्या फायदा?

उदाहरण तौर पर अगर आपके पास तीन क्रेडिट कार्ड हैं और तीनों की कुल लिमिट 5 लाख रुपये है. अगर आपने इन कार्डों से कुल 50,000 रुपये खर्च किए हैं, तो आपका क्रेडिट इस्तेमाल करीब 10% होगा. वहीं, अगर आपकी कुल क्रेडिट लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपये है और आपने 50,000 रुपये खर्च कर दिए, तो आपका क्रेडिट इस्तेमाल 50% हो जाएगा. इसलिए ज्यादा लिमिट होने का फायदा आपको तभी मिलता है, जब आप उसका जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें और लिमिट का ख्याल रखें. 

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क्रेडिट कार्ड की संख्या से ज्यादा जरूरी है इस्तेमाल का तरीका

अगर आप भी सिर्फ क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए बार-बार नए कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो यह सही रणनीति नहीं है. क्युकी हर नए आवेदन पर क्रेडिट रिपोर्ट में हार्ड इंक्वायरी हो सकती है. साथ ही कम समय में कई आवेदन करने के कारण आपका क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित हो सकता है.

वहीं, ज्यादा लिमिट मिलने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको ज्यादा खर्च करना चाहिए. यानी अगर अगर आपके पास 3 कार्ड हैं और उनकी कुल लिमिट 5 लाख रुपए है और आप लगातार करीब 4 लाख इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो यह आपकी क्रेडिट प्रोफाइल के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है.

कितने क्रेडिट कार्ड रखना सही है?

क्रेडिट कार्ड की कोई तय सही संख्या नहीं होती है, बल्कि यह आपकी जरूरत और खर्च करने की आदत पर डिपेंड करता है. अगर आप ट्रैवल, शॉपिंग, डाइनिंग या फ्यूल जैसे अलग-अलग फायदे लेना चाहते हैं, तो जरूरत जे हिसाब से आप अलग कार्ड रख सकते हैं. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 13 Sep 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Credit Score Credit Card Limit
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