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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबड़ी खबर: केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी, मोदी सरकार ने मंजूर किए 10016 करोड़

बड़ी खबर: केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी, मोदी सरकार ने मंजूर किए 10016 करोड़

केंद्र सरकार ने दीवाली से पहले अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है. मोदी कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. आइये जानें कितना बढ़ा DA.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 28 Oct 2026 03:50 PM (IST)
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दीवाली से चंद दिन पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है. मोदी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में डीए यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. इसके लिए सरकार ने 10016 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं.

केंद्र सरकार में पदस्थ कर्मचारी इसका बड़ी ही बेसब्री से कई दिनों से इंतजार कर रहे थे. आज यानी 28 अक्टूबर को हुई केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में फैसला कर्मचारियों के 3% महंगाई भत्ते बढ़ाने की मांग को हरी झंडी मिल गई है. जिसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% से 63% हो गया है.

क्या है महंगाई भत्ता?
DA यानी महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला वो भत्ता है जो उन्हें अलग से मिलता है. ये महंगाई भत्ता हर साल बढ़ती महंगाई को देखते हुए संशोधित किया जाता है. ये महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी के अलावा होता है. 

कितनी बढ़ेगी सैलरी?
मान लीजिए किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी 25000 रुपये है, तो उसका महंगाई भत्ता 63% के हिसाब से अब 15750 रुपये होगा. इसका मतलब है कि कर्मचारी की सैलरी 40750 रुपये होगी.

साल में दो बार बढ़ता है DA
डीए यानी डियरनेस अलाउंस साल में दो बार बढ़ता है. केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा जाता है. जिस पर जनवरी के प्रस्ताव पर मार्च या अप्रैल में होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला किया जाता है. तो वहीं जुलाई में रखे जाने प्रस्ताव पर सितंबर या अक्तूबर में होने वाली बैठक में फैसला किया जाता है. सरकार हमेशा एक तय फॉर्मूले के आधार पर DA की दर में बदलाव करती है. इसलिए DA में हर बार एक जैसी बढ़ोतरी नहीं होती है.

बता दें कि इससे पहले भी मोदी सरकार के दौर में साल 2014 से अब तक कई बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जा चुका है. इससे पहले सरकार ने साल 2014 में 7% महंगाई भत्ता बढ़ाया छा. जिसके बाद तीन सालों तक लगातार 6% इजाफा महंगाई भत्ते में किया गया. हालांकि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को फ्रीज कर दिया था. जिसे बाद में किस्त के रूप में दिया गया.

ये भी पढ़ें: सिर्फ 250 में खुलेगा पेंशन अकाउंट, PhonePe लाया तत्काल NPS, कैसे करेगा काम?

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 28 Oct 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
DA Hike DA News Breaking News Abp News
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