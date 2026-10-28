पेंशनर्स की भी हुई मौज, DR में बढ़ोतरी से बुजुर्गों को कितना फायदा मिलेगा?

दीवाली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर सामने आई है. यूनियन कैबिनेट ने डियरनेस रिलीफ (DR) में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इसके फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई राहत की दर 60% से बढ़कर 63% हो जाएगी. हालांकि, यह बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होगा. बड़ी बात यह है कि इससे पेंशनर्स को हर महीने मिलने वाली कुल पेंशन में बढ़ोतरी होगी और उन्हें बढ़ते खर्चों से निपटने में मदद मिलेगी.

इस फैसले से करीब 68 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है. DR में बढ़ोतरी का लाभ रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ पात्र फैमिली पेंशनर्स को भी मिलता है. ऐसे में कई कर्मचारियों के मन में यह सवाल है कि DR में बढ़ोतरी से बुजुर्गों को कितना फायदा मिलेगा?

DR बढ़ने से हर महीने कितनी बढ़ेगी पेंशन?

महंगाई राहत यानी DR की गणना मूल पेंशन के आधार पर की जाती है. अगर DR में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होती है, तो हर पेंशनर्स को मिलने वाला अतिरिक्त पैसा उसकी मूल पेंशन के हिसाब से अलग-अलग होगा.

18,000 रुपये की मूल पेंशन: हर महीने 540 रुपये अतिरिक्त.

25,000 रुपये की मूल पेंशन: हर महीने 750 रुपये अतिरिक्त.

35,000 रुपये की मूल पेंशन: हर महीने 1,050 रुपये अतिरिक्त.

50,000 रुपये की मूल पेंशन: हर महीने 1,500 रुपये अतिरिक्त.

75,000 रुपये की मूल पेंशन: हर महीने 2,250 रुपये अतिरिक्त.

पेंशनर्स को DR बढ़ने से क्या फायदे मिलेंगे?

DR बढ़ने से पेंशनर्स की कुल मासिक पेंशन में इजाफा होगा. इससे दवाइयों, राशन और दूसरे जरूरी खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी. हालांकि, बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, इसलिए पेमेंट में देरी होने पर पात्र पेंशनर्स को नियमों के मुताबिक पिछले महीनों का एरियर भी मिल सकता है. DR बढ़ोतरी का फायदा सिर्फ पेंशनर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका फायदा पात्र फैमिली पेंशन पाने वालों को भी मिल सकता है.

अपनी बढ़ी हुई पेंशन का हिसाब कैसे लगाएं?

DR बढ़ने से मिलने वाली अतिरिक्त रकम का हिसाब लगाना काफी आसान है. इसके लिए आपको अपनी मूल पेंशन को 3 से गुणा करके 100 से भाग देना होगा. आसान लफ्जों में समझें तो अगर आपकी मूल पेंशन 30,000 रुपये है.

30,000 × 3 ÷ 100 = 900 रुपये

यानी 3% बढ़ोतरी के आधार पर आपको हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं. इस तरह आपकी मूल पेंशन के हिसाब से बढ़ी हुई रकम अलग-अलग होगी.

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