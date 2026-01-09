ईरान में फंसा हुआ है आपका अपना तो न हो परेशान, इन तरीकों से उस तक पहुंच जाएगी मदद

Iran Protests: ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई बड़े शहरों में इन दिनों हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं. सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं. 2009 और 2022 के बाद इसे धार्मिक सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है.

तेहरान और मशहद जैसे बड़े शहरों में प्रदर्शन ज्यादातर शांतिपूर्ण रहे. लेकिन हालात तेजी से बदले. कुछ ही घंटों में पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं. जिससे वहां फंसे लोगों से संपर्क करना और मुश्किल हो गया है. ऐसे माहौल में भारत समेत कई देशों के नागरिकों की चिंता बढ़ गई है. जिनके अपने ईरान में मौजूद हैं. अगर फंसा है आपका कोई अपना तो ऐसे मांगे मदद.

ऐसे मदद ले सकते हैं भारतीय

ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई बड़े शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. हालात तेजी से बदल रहे हैं और कई इलाकों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है. हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. जिससे लोगों का अपनों से संपर्क टूट गया है. ऐसे में ईरान में फंसे विदेशी नागरिकों की चिंता और बढ़ गई है. अगर आपका कोई अपना वहां फंसा हुआ है.

तो सबसे सुरक्षित रास्ता भारतीय दूतावास से सीधे संपर्क करना है. वहां मौजूद भारतीय नागरिक खुद दूतावास जाकर मदद मांग सकते हैं. इसके अलावा दूतावास के जारी हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके भी स्थिति की जानकारी दी जा सकती है. क्योंकि इंटरनेट बंद है इसलिए ईमेल या ऑनलाइन मैसेज पर भरोसा न करें. फोन कॉल या सीधे दूतावास पहुंचना इस समय मदद पाने का सबसे सही तरीका है

भारत सरकार ने जारी की एडवायजरी

भारत सरकार ने ईरान को लेकर नई ट्रैवल एडवायजरी जारी की है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिक ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से फिलहाल बचें. जो भारतीय नागरिक और PIO पहले से ईरान में मौजूद हैं, उन्हें अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. खास तौर पर विरोध प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहने और स्थानीय हालात पर लगातार नजर रखने को कहा गया है. इसके साथ ही तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल से अपडेट लेते रहने की अपील की गई है. वहीं रेजिडेंट वीजा पर रह रहे भारतीयों को दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन कराने की भी सलाह दी गई है.

