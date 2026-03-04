आज होली पर दिल्ली मेट्रो का आधे दिन का ब्रेक, दोपहर 2:30 बजे के बाद ही मिलेगी ट्रेन

आज होली के अवसर पर राजधानी में मेट्रो से सफर करने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए अहम सूचना है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया है कि सभी कॉरिडोर और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक ट्रेनें नहीं चलेंगी. दोपहर 2:30 बजे के बाद टर्मिनल स्टेशनों से पहली ट्रेन रवाना होगी.

सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण बना कारण

मेट्रो प्रशासन के मुताबिक यह फैसला त्योहार के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने के उद्देश्य से लिया गया है. होली के दिन सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ और रंगों के कारण अव्यवस्था की आशंका बढ़ जाती है. ऐसे में स्टेशनों और ट्रेनों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुबह की सेवाओं को अस्थायी रूप से रोका गया है.

आज दोपहर बाद ही शुरू होगा संचालन

आज होली के दिन किसी भी लाइन पर सुबह मेट्रो उपलब्ध नहीं रहेगी. दोपहर 2:30 बजे से सभी रूट्स पर एक साथ सेवाएं शुरू की जाएंगी. यह व्यवस्था केवल होली के दिन लागू रहेगी और उसी दिन शाम से सामान्य टाइम टेबल के अनुसार संचालन जारी रहेगा.

दोपहर बाद से सामान्य समय-सारिणी

दोपहर बाद मेट्रो पूरी तरह नियमित शेड्यूल पर लौट आएगी और रात की अंतिम ट्रेन तक सेवाएं जारी रहेंगी. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सुबह के समय यात्रा की योजना न बनाएं और आवश्यकता होने पर बस, ऑटो या निजी वाहन का विकल्प चुनें.

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने स्पष्ट किया कि यह बदलाव केवल एक दिन के लिए है. 5 मार्च से मेट्रो अपनी सामान्य समय-सारिणी के अनुसार संचालित होगी. उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया.

मेट्रो प्रबंधन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सतर्क रहें. पिछले कई वर्षों से होली पर दोपहर बाद सेवाएं शुरू करने की परंपरा रही है. यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक ऐप और वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

