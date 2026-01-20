हर महीने थोड़ी बचत से बन सकते है करोड़पति, आजमाएं इन्वेस्टमेंट का ये तरीका

Investment Tips:आज के वक्त में सैलरी कम होते हुए भी बहुत से लोग अलग-अलग जगहों पर निवेश करते हैं. इनमें से कई लोगों के मन में एक सवाल बार-बार आता है कि कम आमदनी में बड़ा फंड कैसे बनाया जाए. इसमें मिडिल क्लास से आने वालों लोगों की संख्या काफी है. जो अपने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं. आपको बता दें करोड़पति बनने के लिए भारी भरकम कमाई नहीं. बल्कि सही प्लानिंग और लगातार निवेश जरूरी होता है.

छोटी-छोटी बचत अगर सही जगह लगाई जाए तो वही आगे चलकर बड़ा फंड बन जाती है. म्यूचुअल फंड की SIP आपके लिए यही काम करती है. इसमें आप हर महीने एक तय रकम निवेश करते हैं और कंपाउंडिंग के जरिए वही पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ता है. जान लीजिए कैसे आप महीने में कुछ हजार से करोड़पति बन सकते हैं.

5 हजार रुपये की SIP से जमा करें 1 करोड़ से ज्यादा का फंड

अगर आप हर महीने सिर्फ 5 हजार रुपये की SIP शुरू करते हैं और इसे 30 साल तक जारी रखते हैं. तो आप आसानी से करोड़पति बन सकते हैं. मान लीजिए आपने किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया और औसतन 11 प्रतिशत सालाना रिटर्न मिलता रहा. इस हिसाब से 30 साल में आपका कुल निवेश करीब 18 लाख रुपये होगा. लेकिन कंपाउंडिंग से करीब 1,41,51,139 रुपये तक पहुंच सकता है.

यानी निवेश रकम से कई गुना बड़ा फंड. लंबी अवधि में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से ऐसा रिटर्न मिलना पाॅसिबल माना जाता है. हालांकि यह बाजार पर निर्भर करता है. अगर किसी साल रिटर्न ज्यादा रहा तो फंड की वैल्यू और तेजी से बढ़ सकती है. यही वजह है कि SIP को वेल्थ क्रिएशन का सबसे सिंपल और असरदार तरीका माना जाता है.

किन बातों का रखें ध्यान?

SIP में सबसे बड़ा हथियार समय होता है. आप जितनी जल्दी निवेश शुरू करते हैं उतना ही ज्यादा फायदा मिलता है. अगर कोई 20 या 25 साल की उम्र में SIP शुरू करता है और 50 या 55 तक जारी रखता है. तो वह अपने लिए मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी तैयार कर सकता है. यह तरीका खासतौर पर रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के बड़े गोल के लिए बेहद काम का है.

इसमें यह भी याद रखना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं. रिटर्न फिक्स नहीं होता. इसलिए बिना समझे निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है. स्कीम चुनने से पहले अपने गोल, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी और टाइम पीरियड को जरूर समझें. जरूरत पड़े तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें.

