EPFO में है PF अकाउंट तो मिलता है 7 लाख का बीमा कवर, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ

EPFO Insurance Rules: EPFO में PF अकाउंट रखने वालों को करीब 7 लाख का बीमा कवर मिलता है. क्लेम परिवार उठा सकता है. जान लीजिए कैसे मिलता है इस बीमा का फायदा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Nov 2025 03:24 PM (IST)
EPFO Insurance Rules: EPFO में PF अकाउंट रखने वालों को करीब 7 लाख का बीमा कवर मिलता है. क्लेम परिवार उठा सकता है. जान लीजिए कैसे मिलता है इस बीमा का फायदा.

भारत में जितने भी नौकरीपेशा लोग हैं. लगभग सभी के पास PF खाते होते हैं. ज्यादातर लोग इसे सिर्फ रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम या पेंशन से जोड़कर देखते हैं. लेकिन EPF अकाउंट के साथ एक और बड़ा फायदा छिपा है. EPFO अपने सदस्यों को 7 लाख रुपये तक का फ्री जीवन बीमा देता है.

1/6
EPF सदस्य होने पर आप अपने आप EDLI यानी इम्प्लॉयी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर हो जाते हैं. यह स्कीम EPFO की तरफ से दी जाने वाली लाइफ इंश्योरेंस सुविधा है. जो EPF और EPS के साथ मिलने वाला तीसरा बड़ा फायदा मानी जाती है.
EPF सदस्य होने पर आप अपने आप EDLI यानी इम्प्लॉयी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर हो जाते हैं. यह स्कीम EPFO की तरफ से दी जाने वाली लाइफ इंश्योरेंस सुविधा है. जो EPF और EPS के साथ मिलने वाला तीसरा बड़ा फायदा मानी जाती है.
2/6
इसकी खास बात यह है कि कर्मचारी को किसी तरह का प्रीमियम भरना नहीं पड़ता. पूरा खर्च कंपनी उठाती है, जिससे यह फायदा पूरी तरह फ्री में मिल जाता है. EDLI स्कीम में प्रीमियम कर्मचारी नहीं. बल्कि कंपनी भरती है.
इसकी खास बात यह है कि कर्मचारी को किसी तरह का प्रीमियम भरना नहीं पड़ता. पूरा खर्च कंपनी उठाती है, जिससे यह फायदा पूरी तरह फ्री में मिल जाता है. EDLI स्कीम में प्रीमियम कर्मचारी नहीं. बल्कि कंपनी भरती है.
3/6
नियम के अनुसार कंपनी हर महीने कर्मचारी के वेतन यानी बेसिक प्लस डीए का 0.5% हिस्सा इस स्कीम में जमा करता है. यह कटौती सीधे कंपनी की तरफ से होती है. इसलिए कर्मचारी के वेतन से किसी भी तरह की राशि नहीं निकलती. इसी वजह से यह योजना नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है.
नियम के अनुसार कंपनी हर महीने कर्मचारी के वेतन यानी बेसिक प्लस डीए का 0.5% हिस्सा इस स्कीम में जमा करता है. यह कटौती सीधे कंपनी की तरफ से होती है. इसलिए कर्मचारी के वेतन से किसी भी तरह की राशि नहीं निकलती. इसी वजह से यह योजना नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है.
4/6
यह बीमा कवर तभी एक्टिव होता है जब कर्मचारी की नौकरी के दौरान के दौरान मृत्यु हो जाती है. चाहे वह ऑफिस में हो, घर पर हो या छुट्टी पर, हालात कोई भी हों. यह बीमा पूरी तरह लागू रहता है. ऐसे में कर्मचारी के परिवार या नॉमिनी को आर्थिक मदद दी जाती है.
यह बीमा कवर तभी एक्टिव होता है जब कर्मचारी की नौकरी के दौरान के दौरान मृत्यु हो जाती है. चाहे वह ऑफिस में हो, घर पर हो या छुट्टी पर, हालात कोई भी हों. यह बीमा पूरी तरह लागू रहता है. ऐसे में कर्मचारी के परिवार या नॉमिनी को आर्थिक मदद दी जाती है.
5/6
EDLI के तहत मिलने वाली राशि दो हिस्सों में तय होती है. न्यूनतम 2.5 लाख रुपये का कवर मिलता है. जबकि अधिकतम सीमा 7 लाख रुपये है. अमाउंट तय करते समय कर्मचारी के पिछले 12 महीनों के औसत वेतन और PF खाते में जमा रकम को आधार माना जाता है.
EDLI के तहत मिलने वाली राशि दो हिस्सों में तय होती है. न्यूनतम 2.5 लाख रुपये का कवर मिलता है. जबकि अधिकतम सीमा 7 लाख रुपये है. अमाउंट तय करते समय कर्मचारी के पिछले 12 महीनों के औसत वेतन और PF खाते में जमा रकम को आधार माना जाता है.
6/6
इस स्कीम का फायदा हर उस कर्मचारी को मिलता है जिसका PF कटता है. चाहे वह स्थायी कर्मचारी हो या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा हो. जैसे ही आपका PF खाता एक्टिव है. आप EDLI स्कीम का हिस्सा बन जाते हैं. यह सुविधा भारत के लगभग सभी उद्योगों पर लागू होती है और लाखों परिवारों को सुरक्षा देती है.
इस स्कीम का फायदा हर उस कर्मचारी को मिलता है जिसका PF कटता है. चाहे वह स्थायी कर्मचारी हो या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा हो. जैसे ही आपका PF खाता एक्टिव है. आप EDLI स्कीम का हिस्सा बन जाते हैं. यह सुविधा भारत के लगभग सभी उद्योगों पर लागू होती है और लाखों परिवारों को सुरक्षा देती है.
Published at : 15 Nov 2025 03:19 PM (IST)
