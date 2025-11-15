EPFO में है PF अकाउंट तो मिलता है 7 लाख का बीमा कवर, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ

इस स्कीम का फायदा हर उस कर्मचारी को मिलता है जिसका PF कटता है. चाहे वह स्थायी कर्मचारी हो या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा हो. जैसे ही आपका PF खाता एक्टिव है. आप EDLI स्कीम का हिस्सा बन जाते हैं. यह सुविधा भारत के लगभग सभी उद्योगों पर लागू होती है और लाखों परिवारों को सुरक्षा देती है.