PM Kisan Yojana 21st Installment: केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं. और इनमें सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत लाभार्थी किसानों को साल भर में 6000 रुपये दिए जाते हैं. जो कि दो-दो हजार की तीन किस्तों में दिए जाते हैं. अब तक इस योजना की 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं.

और बहुत दिनों से किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार था. जिसे लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आ चुकी है. सभी किसानों के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन पैसे भेजेंगे. चलिए आपको बताते हैं कब जारी होगी 21वीं किस्त और इस किस्त जारी होने से पहले आपको क्या काम पूरा कर लेना है. जिससे आपकी किस्त में कोई रुकावट ना आए.

इस दिन किसानों को मिलेंगे 21वीं किस्त के पैसे

सरकार की ओर से पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा कर दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2025 को किसानों के खातों में अगली किस्त जारी करेंगे. इस बार करीब 9 करोड़ किसानों को रकम मिलने वाली है. मतलब यह कि जिन लोगों को किस्त का इंतजार है. उनके लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा. अगली किस्त आने में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है.

यह भी पढ़ें: खो गया पर्स और ATM तो न लें टेंशन, पैसे निकालने के काम आएगा आधार एटीएम, ऐसे उठा सकते हैं लाभ

आपको बता दें सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ित राज्यों के किसानों को पहले ही 21वीं किस्त जारी कर दी गई थी. जिसमें 7 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर के किसानों को 21वीं किस्त का फायदा दिया था. उससे पहले 26 सितंबर 2025 को पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों को भी 21वीं किस्त का लाभ दे दिया गया था.

यह भी पढ़ें: EPFO में है PF अकाउंट तो मिलता है 7 लाख का बीमा कवर, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ

तुरंत यह काम करवाना जरूरी

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होने से पहले किसानों को कुछ जरूरी काम पूरे करवाने होंगे. इनमें जो सबसे बड़ा काम है वह है ई केवाईसी का बहुत से किसानों ने अब तक ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई है. उन किसानों की किस्त अटक सकती है. इसलिए तुरंत से तुरंत किसानों को यह काम करवा लेना जरूरी है.

इसके अलावा भू-सत्यापन का काम भी जरूरी है. जिन किसानों के जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ी है. तो उसे भी सही करवाना जरूरी है. जिससे कि दो हजार रुपये की किस्त आपके खाते में किस्त बिना रूकावट के आ जाए.

यह भी पढ़ें: क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के चक्कर में न पड़ जाना स्कैमर्स के चंगुल में, ऐसे होता है OTP फ्रॉड