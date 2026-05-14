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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRoad Accident Insurance: सड़क हादसे के पीड़ितों को कैसे मिलेगा मुआवजा, किन हालात में मिलता है फायदा? जानें पूरी डिटेल

Road Accident Insurance: सड़क हादसे के पीड़ितों को कैसे मिलेगा मुआवजा, किन हालात में मिलता है फायदा? जानें पूरी डिटेल

Road Accident: सड़क हादसे आजकल आम हो गए हैं और इनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या अपनी जान गंवा देते हैं. ऐसे मामलों में पीड़ित और उनके परिवार को मुआवजा पाने का कानूनी अधिकार होता है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 14 May 2026 05:13 PM (IST)
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  • मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर निर्भरता, आय, उम्र के आधार पर मुआवजा।

Road Accident Compensation: आए दिन सड़क दुर्घटना की खबर सुनने को मिलती है. बढ़ते ट्रैफिक और लापरवाही के चलते हर दिन कई सड़क हादसे होते हैं, जिसमें कई लोगों को बुरी तरह चोट लग जाती है तो वहीं कुछ लोग अपनी जान गंवा देते हैं. अब ऐसी स्थिति में कानून पीड़ित और उसके परिवार को मुआवजा पाने का अधिकार देता है, लेकिन काफी लोग सही जानकारी न होने के कारण इसका फायदा नहीं ले पाते हैं. 

काफी लोगों को यह नहीं पता होता कि सड़क दुर्घटना के बाद मुआवजा कौन ले सकता है और किन परिस्थितियों में ये मिलता है. इस विषय पर पूर्व कार्यकारिणी सदस्य, शाहदरा बार एसोसिएशन, कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली के एडवोकेट दीपक ठुकराल ने पूरी जानकारी दी.

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सड़क दुर्घटना के बाद मुआवजा कैसे लें?

एडवोकेट दीपक ठुकराल के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है और वह घायल हो जाता है तो सबसे पहले उस इलाके के संबंधित थाने में FIR दर्ज करानी चाहिए. वहीं अगर हादसे में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को मामला दर्ज करवाना चाहिए.

इसके बाद पीड़ित व्यक्ति या फिर मृतक के परिवार वाले मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए दावा कर सकते हैं. इसके लिए मामला मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) या संबंधित पीठासीन अधिकारी के सामने दायर किया जाता है.

किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?

  • FIR की कॉपी
  • मेडिकल रिपोर्ट
  • इलाज के बिल और पर्चियां
  • आय प्रमाण पत्र
  • दुर्घटना से जुड़े सबूत
  • पहचान पत्र

इन दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट केस की जांच करता है.

किन परिस्थितियों में मिलता है मुआवजा?

  • अस्पताल में भर्ती होने, ऑपरेशन, दवाइयों और इलाज पर हुए खर्च का भुगतान.
  • इसके साथ ही इलाज के दौरान काम पर न जाने से हुई एनकम की भरपाई.
  • वहीं अगर चोट या फिर विकलांगता की वजह से कमाई पर असर पड़ता है तो
  • साथ ही आगे होने वाले इलाज या फिर सर्जरी का अनुमानित खर्च.
  • अस्पताल आने-जाने और देखभाल करने वाले व्यक्ति पर खर्च.
  • लास्ट में रिकवरी के दौरान जरूरी पोषण और खाने का खर्च.

गैर-आर्थिक नुकसान

  • शारीरिक और मानसिक कष्ट के लिए मुआवजा.
  • वहीं अगर कोई व्यक्ति पहले की तरह सामान्य जीवन नहीं जी पा रहा है जैसे...
  • चलने-फिरने में दिक्कत
  • खेलकूद न कर पाना
  • सामान्य गतिविधियां प्रभावित होना

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मौत होने पर क्या मिलता है?

अगर किसी व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो जाए तो उसके परिवार को कई आधारों पर मुआवजा मिल सकता है. आश्रय की हानि (Loss of Dependency) यह सबसे अहम हिस्सा होता है.

इसकी गणना इन आधारों पर होती है:

  • मृतक की आय
  • उम्र
  • आश्रितों की संख्या
  • फ्यूचर की कमाई की संभावना

मृतक की संपत्ति के मूल्य में कमी पर मुआवजा

  • अंतिम संस्कार पर हुए खर्च की भरपाई.
  • परिवार को भावनात्मक और सामाजिक नुकसान के लिए मुआवजा.

इसमें शामिल हैं ...

  • पति/पत्नी
  • बच्चे
  • माता-पिता
  • मृत्यु से पहले इलाज का खर्च

अगर हादसे के बाद इलाज हुआ था तो उसका खर्च भी जोड़ा जाता है.

स्थायी विकलांगता होने पर कितना मुआवजा?

अगर कोई हादसे में  Permanent Disability  हो जाती है तो मुआवजा उसकी...

  • उम्र
  • सालाना इनकम
  • विकलांगता की गंभीरता के आधार पर तय होता है.

इसके लिए कोर्ट एक तय Multiplier Formula का इस्तेमाल करता है.

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

अगर सड़क दुर्घटना हो जाए तो... 

  • सबसे पहले पुलिस को सूचना दें.
  • उसके बाद मेडिकल जांच कराएं.
  • सभी दस्तावेज संभालकर रखें.
  • ध्यान रहे कानूनी सलाह जरूर लें.
  • टाइम पर क्लेम दाखिल करें.

Published at : 14 May 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Compensation Road Accidents Utility News Motor Accident Claims
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