बरेली में चक्रवाती तूफान के बीच भमोरा के बमियाना गांव से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें तेज आंधी के दौरान एक व्यक्ति टीन शेड समेत हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है. वायरल वीडियो ने पूरे जिले में दहशत और चर्चा दोनों बढ़ा दी हैं. मियाना गांव में नन्हे मियां नाम का व्यक्ति बारात घर का टीन शेड पकड़कर खड़ा था, तभी तेज हवाएं उसे शेड समेत हवा में उड़ा ले गईं. नीचे गिरने से शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिसके बाद से वे अब खतरे से बाहर है.

बारिश से बचने के लिए आया था टीन शेड के नीचे

नन्हे नाम के घायल व्यक्ति ने होश में आने के बाद बताया कि वे मजदूरी कर के वापस आ रहा था, तभी तेज तूफान और बारिश होने लगी. इसी दौरान वे बारिश से बचने के लिए टीन शेड के नीचे आ गया. नन्हे मियां ने बताया कि टीन के नीचे 4 ओर लोग भी बारिश से बचने के लिए खड़े थे, जिनकी मदद के लिए वे टीन की रस्सी पकड़ कर खड़ा था.

मगर तूफान इतनी तेज था की वे टीन के साथ 40 फीट ऊपर उड़ गया. इसके बाद वे 80 फीट दूर मक्का के खेत में जा गिरा. मौके पर मौजूद लोगों ने व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके हाथों में फ्रैक्चर आया है और शरीर में कई जगह चोट लगी है.

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जिला प्रशासन और विधायक से लगाई मदद की गुहार

घायल व्यक्ति नन्हे ने जिला प्रशासन से मदद की अपील की है और कहा है कि अभी तक उससे प्रशासन की तरफ से कोई मिलने भी नहीं आया है. वही नन्हे ने विधायक से भी मदद की गुहार लगाते हुए बोला है कि उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं और वे रोज कमाने और खाने वाला व्यक्ति हैं. वहीं उसके घर में वे एक अकेला कमाने वाला भी है. इसलिए उसकी जल्द से जल्द मदद की जाए.

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