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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी500 रुपए में लाखों का मजा, इन 5 देशों में पहुंचते ही बढ़ जाती है भारतीय रुपए की ताकत, देखें लिस्ट

500 रुपए में लाखों का मजा, इन 5 देशों में पहुंचते ही बढ़ जाती है भारतीय रुपए की ताकत, देखें लिस्ट

Indian Rupee Across The Countries: क्या आप भी विदेशी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. अब थाईलैंड और मालदीव की बजाय इन देशों में भी 500 रुपए में आप बहुत कुछ कर सकते हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 14 May 2026 06:28 PM (IST)
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Facts about Indian Rupee: अगर आप भी विदेश यात्रा के बेहद ही शाकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है. जब भी विदेश यात्रा का नाम आता है तो ज्यादातर लोगों थाईलैंड और मालदीव जैसे देशों का ही ख्याल आता है. थाईलैंड और मालदीव में जैसे देशों में सबसे ज्यादा भारतीय यात्रा घूमने जाते हैं. लेकिन, आपमें से ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें इस बारे में शायद ही जानकारी होगी कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां भारतीय रुपया (INR) पहुंचते ही अपनी वैल्यू कई गुना बढ़ा देता है? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए. 

वियतनाम: रुपयों का डोंग में होता है जादू

वियतनाम भारतीयों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है. यहां करोड़ों की संख्या में कई भारतीय यात्रा करने जाते हैं. यहां की आधिकारिक करंसी का नाम वियतनामी डोंग (VND) है. हांलाकि, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि भारत के केवल 500 रुपये वियतनाम पहुंचते ही 1 लाख 39 हजार 532 डोंग में बदल जाता है. इतना ही नहीं, करंसी वैल्यू पर्यटकों को कम खर्च में शानदार होटल और बेहतरीन खाने का जमकर आनंद लेने का सुनहरा सुविधा भी देती है. 

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इंडोनेशिया: बाली में कम खर्च का लें ज्यादा मज़ा

वियतनाम के बाद अगर कोई जगह भारतीयों के बीच सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो वह है बाली. यहां की करंसी का नाम इंडोनेशियाई रुपैया (IDR) है. तो वहीं, दूसरी तरफ यहां भारत के 500 रुपये 91 हजार 741 रुपैया के बराबर ही देखने को मिलते हैं. यह खास तौर से उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन जगह जो बजट में रहकर भी सुंदर समुद्र तटों के साथ-साथ लग्जरी विला का जमकर आनंद उठाना चाहते हैं. 

कंबोडिया और उज्बेकिस्तान: ऐतिहासिक विरासत

कंबोडिया अपने अंकोरवाट मंदिर और तेजी से बढ़ते पर्यटन के लिए विश्वभर में सबसे ज्यादा जाना जाता है. यहां भारत के 500 रुपये की वैल्यू 21 हजार 325 कंबोडियाई रियाल (KHR) होती है. तो वहीं, ऐतिहासिक विरासत समेटे उज्बेकिस्तान में इस्लामिक आर्किटेक्चर और ताशकंद जैसी जगहों की खूबसूरती के लिए पूरी दुनियाभर में सबसे ज्यादा मशहूर है. यहां भारतीय 500 रुपये आपको 64,067 उज्बेकिस्तानी सोम (UZS) की ताकत देंगे. 

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श्रीलंका: पड़ोसी मुल्क की प्राकृतिक सुंदरता का लें आनंद

श्रीलंका भी भारतीयों के लिए एक बेहतरीन विकल्प में से एक है. यहां लाखों की संख्या में लोग प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए दूर-दराज से आते हैं. इसके अलावा यहां श्रीलंकाई रुपया (LKR) चलता है. तो वहीं, यहां भारत के 500 रुपये 1,697 श्रीलंकाई रुपये हो जाते हैं. हांलाकि, मजबूत भारतीय करंसी की वजह से यहां यात्रा करना काफी ज्यादा सस्ता पड़ जाता है. 

Published at : 14 May 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
500 Rupees Indian Rupee Utility News
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