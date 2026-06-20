Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ट्रेन में LPG सिलेंडर ले जाना प्रतिबंधित, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ है।

भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 के तहत यह एक अपराध माना जाता है।

सिलेंडर लीक होने पर बड़ा हादसा यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकता है।

नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और जेल भी हो सकती है।

Indian Railways: ट्रेन एक ऐसा किफायती साधन है कि जिसमें हर कोई सफर कर सकता है, लेकिन रेलवे के कुछ जरूरी नियम भी हैं जिसका पालन न करने पर कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. अक्सर लोग ट्रेन में सफर के दौरान कुछ ऐसे सामान अपने साथ ले आते हैं, जिसे ट्रेन में ले जाना बिल्कुल मना होता है. इन्हीं में से एक है LPG सिलेंडर. अगर आप भी इसके पीछे का कारण नहीं जानते तो आज हम आपको बताते हैं.

क्यों नहीं ले जा सकते LPG सिलेंडर?

यह बात जान लें कि आप किसी भी परिस्थिति में सिलेंडर ट्रेन में नहीं ले जा सकते हैं.

क्योंकि इस तरह के ज्वलनशील पदार्थों को ट्रेन में ले जाना मना होता है.

यह भारतीय अधिनियम 1989 एक्ट के तहत अपराध माना जाता है.

ट्रेन में ऐसे पदार्थ नहीं ले जाने चाहिए, जो आग या विस्फोट का कारण बन सकते हैं.

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सिलेंडर ले जाना खतरनाक क्यों माना जाता है?

सबसे पहली बात तो LPG गैस ज्वलनशील होती है. अगर गलती से भी कोई लापरवाही हो जाती है तो इससे बड़ा हादसा हो सकता है. सोचिए अगर किसी कारण से ट्रेन के अंदर गैस लीक हो जाती है तो यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है. इससे ट्रेन में सफर कर रहे अन्य यात्रियों को भी खतरा हो सकता है. वहीं अगर ट्रेन में भीड़ हुई तो यह जोखिम और भी गंभीर हो सकता है. सिलेंडर की वजह से कोई गंभीर हादसा न हो जाए, इसलिए इस पर पूरी तरह रोक लगाई गई है.

नियम तोड़ा तो होगी जेल

अगर कोई यात्री नियमों का उल्लंघन करता है और ट्रेन में एलपीजी सिलेंडर के साथ पकड़ा जाता है तो इस केस में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. सिर्फ यहीं नहीं उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. इसलिए रेलवे के नियमों को नजरअंदाज न करके उस पर अमल करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो.

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