अब इलाज के खर्च की चिंता खत्म, दिल्ली के 2.7 लाख मजदूरों को मिलेगा 10 लाख तक का स्वास्थ्य कवर

Delhi Construction Workers Scheme: दिल्ली में काम करने वाले निर्माण मजदूरों के लिए सरकार ने एक नई स्वास्थ्य योजना शुरू करने का फैसला किया है. 'दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना' के तहत रजिस्टर्ड मजदूरों और उनके परिवारों को बेहतर इलाज मिलेगी. इस योजना का खास मकसद मजदूरों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं आसान बनाना है, ताकि उन्हें इलाज के लिए किसी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े.

इस योजना के जरिए अब मजदूरों को इलाज के खर्च के लिए चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि अब उन मजदूरों को सरकार की तरफ से 10 लाख कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा. इस योजना से उन मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जो इलाज के लिए अस्पताल के महंगे खर्च को उठाने में काफी परेशानी महसूस करते हैं. सरकार के मुताबिक मेहनत और जोखिम भरे काम करने वाले मजदूरों के लिए यह योजना एक बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा के रूम में काम करेगी.

क्या है योजना का लाभ?

इस योजना के जरिए मजदूरों का हर साल हेल्थ चेकअप कराया जाएगा, ताकि समय रहते बीमारियों का पता लगाया जा सके. इसके अलावा मजदूरों और उनके परिवार को ओपीडी और आईपीडी दोनों तरह की सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही जांच, लैब टेस्ट और इमरजेंसी इलाज की सुविधा भी इस योजना में शामिल किया गया है. हालांकि, मरीजों को जरूरत पड़ने पर रेफरल सुविधा भी दी जा सकती है. योजना से जुड़ी मदद के लिए 24 घंटे टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू की जाएगी.

More than 2.70 lakh registered construction workers and their families in Delhi will be covered under the Delhi Building and Construction Workers Health Scheme.



The decision was taken by the Cabinet chaired by Chief Minister Smt. Rekha Gupta. Nearly one million people across the… pic.twitter.com/mh6pDpAkC1 — CMO Delhi (@CMODelhi) June 23, 2026

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किसे मिलेगा योजना का लाभ?

दिल्ली के 2.7 लाख से ज्यादा पंजीकृत निर्माण मजदूरों को मिलेगा.

मजदूर के परिवार के सदस्य भी इस योजना में शामिल होंगे.

मजदूर की पति-पत्नी, बच्चे और माता-पिता को स्वास्थ्य सुविधा का फायदा मिलेगा.

इतने रुपये तक फ्री में होगा इलाज

पंजीकृत निर्माण मजदूरों को 2 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा.

पूरे परिवार के लिए साल में 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा.

इलाज कि सुविधा पूरी तरह कैशलेस होगा.

अस्पताल में भर्ती होने के समय मजदूरों को अपने जेब से पैसे जमा नहीं करने होंगे.

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