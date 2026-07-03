EPFO Updates: 5 लाख तक का पीएफ क्लेम होगा ऑटो सेटल, अब सिर्फ 3 दिन में ट्रांसफर होगा पैसा

PF Claim Process: EPFO ने PF क्लेम प्रक्रिया को पहले के मुकाबले ज्यादा तेज और आसान बनाने के लिए नया फ्रेमवर्क लागू किया है. इस नए बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब पात्र सदस्य 5 लाख रुपये तक का PF क्लेम ऑटो सेटलमेंट के जरिए आसानी से कर सकेंगे. ऐसे में अगर आपके पास सभी जरूरी डाॅक्यूमेंट और KYC पूरी है, तो आप क्लेम का सेटलमेंट सिर्फ 3 दिन में कर सकते हैं.

बीते कुछ सालों में इस बदलाव को PF क्लेम प्रक्रिया में किया गया सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है. इसका खास मकसद कर्मचारियों को कम समय में पैसा उपलब्ध कराना है. साथ ही कागजी प्रक्रिया घटाना और क्लेम सिस्टम को दुरुस्त बनाना है.

ऑटो सेटलमेंट की सीमा बढ़कर 5 लाख रुपये

EPFO ने ऑटो सेटलमेंट की लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है. इससे ज्यादा संख्या में सदस्य एडवांस PF निकासी का फायदा बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के उठाया सकते हैं. डिजिटल वेरिफिकेशन को बढ़ावा देने के साथ क्लेम रिजेक्शन को घटाने और अन्य ओवर आल को आसान बनाने पर भी काम कर रहा है.

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3 दिन में कैसे होगा PF क्लेम सेटल?

नए नियमों के तहत अगर आपका UAN सक्रिय है, आधार लिंक है और केवाईसी पूरी है तो आप PF क्लेम महज तीन दिन के भीतर निपटा सकते हैं. हालांकि, जिन मामलों में ज्यादा वेरिफिकेशन या डाॅक्यूमेंट के सत्यापन की जरूरत होगी उनमें ज्यादा समय लग सकता है.

EPFO ने यह भी तय किया है कि अगर कोई अधिकारी अप्रूवल बिना कारण के 20 दिन से ज्यादा समय तक क्लेम रोके रखता है, तो उस पर 12% तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है. इससे क्लेम प्रक्रिया में जरूरत से ज्यादा देरी रोकने की कोशिश की जाएगी.

PF क्लेम से पहले ये जरूर जांच लें

आपका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) एक्टिव होना चाहिए.

पैन और बैंक अकांट की डीटेल्स अपडेट होनी चाहिए.

KYC प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए.

UAN का आधार से लिंक होना जरूरी है.

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी एक्टिव होनी चाहिए, ताकि OTP वेरिफिकेशन आसानी से हो सके.

अगर आपकी ये सभी शर्तें पूरी हैं, तो आपका PF क्लेम तेजी से प्रोसेस होकर कम समय में बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकता है.

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