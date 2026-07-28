ट्रेन में अपर बर्थ मिली? इस तरीके से पा सकते हैं लोअर बर्थ, जानें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्रा में टीटीई से खाली लोअर बर्थ का अनुरोध कर सकते हैं।

Train Lower Berth Rule: ट्रेन से सफर करने वाला हर यात्री टिकट बुक करते समय सोचता है कि बस उसे लोअर बर्थ मिल जाएं, जिससे उसका सफर आसान और आरामदायक रहें. अपर बर्थ में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि यात्रियों को वॉशरूम और अन्य जरूरतों के लिए बार-बार उतरना और चढ़ना पड़ता है, वहीं लोअर बर्थ में आप आराम से बाहर के नजारे देखते हुए सफर कर सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते है कि अगर आप टिकट बुक करते समय कुछ जरूरी विकल्प को चुनते हैं तो लोअर बर्थ मिलने की संभावना बढ़ सकती है.

टिकट बुक करते समय करें ये काम

अगर आप टिकट बुक करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको लोअर बर्थ मिल सकती है जैसे...

ट्रेन टिकट बुक करते समय यात्री के नाम के सामने बर्थ चुनने का एक ऑप्शन मिलता है.

अगर आपको लोअर बर्थ चाहिए तो यात्री की डिटेल भरते समय बर्थ प्रेफरेंस सेक्शन में जाएं और लोअर बर्थ का ऑप्शन चुनें.

क्या सच में मिलेगी लोअर बर्थ?

ऐसा नहीं है कि बर्थ प्रेफरेंस सेक्शन में लोअर बर्थ का विकल्प चुनने से हर बार लोअर बर्थ मिलेगी. रेलवे का आरक्षण सिस्टम उपलब्ध सीटों के आधार पर बर्थ बांटता है. हां यह जरूर है कि जिन यात्रियों ने टिकट बुक करते समय लोअर बर्थ प्रेफरेंस चुनी होती है तो रेलवे उन्हें लोअर सीट देने की कोशिश करता है. हालांकि, अगर ट्रेन में लोअर बर्थ सारी भर चुकी हैं तो प्रेफरेंफ चुनने के बाद भी आपको मिडिल या अपर बर्थ मिल सकती है.

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टिकट बुक होने के बाद भी मिल सकती है लोअर बर्थ?

अगर आपकी टिकट बुक हो गई है, लेकिन आपको मिडिल या अपर बर्थ मिली है तो कुछ जरूरी जानकारी होने से आपको लोअर बर्थ मिल सकती है और आप यात्रा शुरू होने के बाद भी सीट बदल सकते हैं. अगर चार्ट तैयार हो गया है या फिर ट्रेन रवाना हो चुकी है और आपको लोअर बर्थ चाहिए तो आप ट्रेन में मौजूद टीटीई से बात कर सकते हैं. अगर किसी कारणवश लोअर बर्थ खाली हो जाती है तो टीटीई आपकी सीट बदल सकता है.

ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले ध्यान दें

अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं तो बुकिंग के समय Book only if at least one lower berth is allotted के ऑप्शन पर टिक कर दें. लेकिन एक बात का ध्यान दें इस ऑप्शन पर टिक करने के बाद आपकी टिकट तभी कन्फर्म होगी जब ट्रेन में एक लोअर बर्थ खाली होगी. लोअर बर्थ खाली न होने पर टिकट बुक नहीं होगी.

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