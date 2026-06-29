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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: आज इन 3 ट्रेनों से नहीं कर पाएंगे सफर, रेलवे ने की रद्द, पहले जरूर देखें लिस्ट

Train Cancelled: आज इन 3 ट्रेनों से नहीं कर पाएंगे सफर, रेलवे ने की रद्द, पहले जरूर देखें लिस्ट

Train Cancelled: अगर आप भी रोजाना लोकल ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. रेलवे ने 29 जून यानी आज आसनसोल मंडल की तीन मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया है. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 29 Jun 2026 09:35 AM (IST)
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  • यात्रियों को स्टेशन जाने से पहले स्टेटस जांचने को कहा।

Train Cancelled: ऑफिस, कॉलेज या अन्य किसी काम के लिए कई लोग रोजाना लोकल ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन किसी कारणवश रेलवे ट्रेन को रद्द कर देता है और इस बात की जानकारी यात्रियों को कभी-कभी नहीं चलती है, जिसके चलते वह स्टेशन आ जाते हैं. लेकिन अगर ट्रेन रद्द कर दी गई है तो जाहिर सी बात है कि यात्रियों को दिक्कत होगी और साथ ही उनका समय भी बर्बाद होगा. अगर आप भी रोजाना लोकल ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है.

इस वजह है रद्द की गई तीन ट्रेन

रेलवे ने 29 जून यानी आज आसनसोल मंडल की तीन मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया है. रेलवे ने ट्रैक के रखरखाव कार्य के चलते यह फैसला लिया है. अगर आप इन तीन ट्रेनों से सफर करते हैं तो पहले इसके ताजा स्टेटस के बारे में जरूर जान लें. आसनसोल डिवीजन के शंकरपुर-मथुरापुर रेलखंड पर ट्रैक मेंटीनेंस का कार्य किया जाएगा. इस काम के लिए दोपहर में लगभग 3 से 4 घंटे तक ट्रैफिक और पावर ब्लॉक रहेगा. 

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कौन-कौन सी ट्रेन रहेंगी रद्द?

  • 63510 झाझा-बर्द्धमान मेमू पैसेंजर
  • 63546 जसीडीह-आंडाल मेमू पैसेंजर
  • 63509 बर्द्धमान-झाझा मेमू पैसेंजर

यह तीनों ट्रेन आज यानी सोमवार 29 जून को रद्द रहेगी.

रेलवे ने यात्रियों को दी सलाह

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि स्टेशन आने से पहले ही वह अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस को चेक कर लें, ताकि स्टेशन आने के बाद उनका समय बर्बाद न हो और साथ ही यह कहा है कि मेंटेनेंस काम पूरा होते ही ट्रेन को पहले की तरह चलाना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक यात्रियों को दूसरी ट्रेन या फिर किसी दूसरे परिवहन की मदद लेनी पड़ेगी. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 29 Jun 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS
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