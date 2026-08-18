क्रेडिट कार्ड अचानक हो गया खराब? घर बैठे आएगा नया, जानें पूरा तरीका

Credit Card News: आज के दौर में क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करना और बिलों का पेमेंट करना काफी आसान हो गया है. ऐसे में अगर आपका क्रेडिट कार्ड अचानक स्वाइप न हो, ऑनलाइन पेमेंट फेल होने लगे या कार्ड मशीन उसे पढ़ना बंद कर दें, तो परेशानी हो सकती है. कई बार कार्ड की चिप खराब होने, मैग्नेटिक स्ट्रिप घिसने या कार्ड टूटने जैसी वजहों से ऐसी परेशानियां आती है.

अगर आपके साथ भी ये दिक्कत पेश आती है तो ऐसे में पुराने कार्ड को बार-बार इस्तेमाल करने की कोशिश न करें, बली उसे बैंक से रिप्लेसमेंट करवाएं. हालांकि, अच्छी बात यह है कि ज्यादातर बैंक मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या कस्टमर केयर के जरिए घर बैठे रिप्लेसमेंट की सुविधा देते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में....

किन वजहों से खराब हो सकता है क्रेडिट कार्ड?

क्रेडिट कार्ड के खराब होने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं. कई बार कार्ड की कार्ड की चिप खराब हो जाती है, तो कभी मैग्नेटिक स्ट्रिप पर स्क्रैच आने की वजह से मशीन उसे पढ़ नहीं पाती. इसके अलावा कार्ड मुड़ने, टूटने या कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बंद होने जैसी कई परेशानियां आती है.

कार्ड की EMV चिप डैमेज होने पर कार्ड मशीन में रीड नहीं होता.

बार-बार इस्तेमाल से मैग्नेटिक स्ट्रिप पर स्क्रैच आ सकते हैं, जिससे स्वाइप पेमेंट में दिक्कत हो सकती है.

कार्ड मुड़ने, टूटने या लैमिनेशन निकलने से भी यह काम करना बंद कर देता है.

कई बार NFC या Tap and Pay फीचर भी काम करना बंद कर सकता है.

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घर बैठे ऐसे कराएं क्रेडिट कार्ड रिप्लेस

सबसे पहले अपने बैंक के मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग या कस्टमर केयर के जरिए खराब कार्ड को तुरंत ब्लॉक कर दें.

बैंक को साफ बताएं कि आपका कार्ड कहीं खोया नहीं है, बल्कि डैमेज या टेक्निकल खराबी के कारण काम नहीं कर रहा है.

मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग में Card Management या Service Request सेक्शन में जाकर रिप्लेसमेंट या Reissue Card का ऑप्शन चुनें.

रिक्वेस्ट सबमिट करने से पहले यह जरूर चेक करें कि इस दौरान कोई रिप्लेसमेंट फीस या रजिस्टर्ड एड्रेस तो नहीं है.

रिक्वेस्ट दर्ज होने के बाद बैंक आमतौर पर SMS या ईमेल के जरिए रेफरेंस या सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देता है.

बैंक की ओर से उपलब्ध ट्रैकिंग सुविधा के जरिए आप अपने नए कार्ड की डिलीवरी का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

नया कार्ड आने तक कैसे करें पेमेंट?

अगर रिप्लेसमेंट कार्ड आने में कुछ दिन रहे हैं, तो इस दौरान बैंक की तरफ से उपलब्ध डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है.

अगर बैंक की सुविधा उपलब्ध है, तो आप मोबाइल ऐप से वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं.

RuPay क्रेडिट कार्ड को UPI ऐप से लिंक करके कुछ UPI पेमेंट किए जा सकते हैं.

जरूरी बिलों और पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग या बैंक खाते से उपलब्ध ऑटो-पे सुविधा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

वहीं, नया कार्ड मिलने तक पुराने डैमेज कार्ड से बार-बार ट्रांजैक्शन करने की कोशिश न करें.

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