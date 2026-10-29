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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीVDA Rates: रेलवे के ठेका मजदूरों का महंगाई भत्ता बढ़ा, कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी?

VDA Rates: रेलवे के ठेका मजदूरों का महंगाई भत्ता बढ़ा, कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी?

VDA Rates: रेलवे ने 1 अक्टूबर साल 2026 से ठेका श्रमिकों के लिए VDA की नई दरों को लागू कर दिया है. इससे यह साबित होता है की पात्र कर्मचारियों की मजदूरी बढ़ेगी. भुगतान काम, कौशल और क्षेत्र के अनुसार तय होगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 29 Oct 2026 11:22 AM (IST)
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महंगाई के दौर में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की कमाई में मिलने वाला अतिरिक्त भत्ता उनकी आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण होता है. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे से जुड़े ठेका श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (VDA) की संशोधित दरें लागू की गई हैं.

यह बदलाव अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले पात्र श्रमिकों की मजदूरी को प्रभावित करेगा. कर्मचारियों को कितना भुगतान मिलेगा, यह उनके काम, कौशल और कार्यस्थल की श्रेणी पर निर्भर करेगा.

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

संशोधित दरें विभिन्न तरह के काम करने वाले पात्र श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं. इनमें निर्माण कार्य, सड़क और रनवे का रखरखाव, सफाई, स्वच्छता, पाइपलाइन बिछाने और माल की लोडिंग-अनलोडिंग जैसे काम शामिल हैं. खदानों में काम करने वाले श्रमिकों तथा रेलवे के माल गोदामों और पार्सल कार्यालयों में सामान संभालने वाले कर्मचारियों के लिए भी संबंधित दरें लागू हो सकती हैं.

इसके अलावा, कुछ अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक भी इस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं. हालांकि, प्रत्येक कर्मचारी पर लागू दर उसके कार्यक्षेत्र और संबंधित श्रेणी के अनुसार निर्धारित होती है.

1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हुईं नई दरें

रेलवे बोर्ड ने अक्टूबर 2026 से लागू संशोधित VDA दरों के संबंध में संबंधित रेलवे जोन और इकाइयों को निर्देश जारी किए हैं. इन दरों का उद्देश्य निर्धारित श्रेणियों में आने वाले ठेका कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी के साथ महंगाई भत्ते का लाभ देना है. संबंधित विभागों को संशोधित नियमों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

रेलवे बोर्ड ने क्या दिए निर्देश?

रेलवे बोर्ड ने 28 अक्टूबर को जारी पत्र में स्पष्ट किया कि रेलवे मुख्य नियोक्ता होने के नाते ठेकेदारों से श्रम कानूनों का पालन करवाने और श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए जिम्मेदार है. इसलिए संबंधित अधिकारियों को भुगतान की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, ताकि पात्र कर्मचारियों को संशोधित दरों का लाभ मिल सके.

क्षेत्र के अनुसार कितनी मिलेगी मजदूरी?

श्रम ब्यूरो के संशोधित आदेश के मुताबिक, रेलवे के माल गोदामों और पार्सल कार्यालयों में लोडिंग-अनलोडिंग करने वाले श्रमिकों को क्षेत्र A में 317 रुपये, क्षेत्र B में 267 रुपये और क्षेत्र C में 215 रुपये प्रतिदिन VDA मिलेगा. मूल मजदूरी जोड़ने पर इन क्षेत्रों में कुल दैनिक भुगतान 840 रुपये, 704 रुपये और 565 रुपये होगा.

निर्माण कार्यों में लगे कर्मचारियों के लिए भत्ते की राशि उनके कौशल स्तर के अनुसार अलग-अलग है. उदाहरण के लिए, अकुशल श्रमिकों को क्षेत्र A, B और C में 317, 267 और 215 रुपये प्रतिदिन VDA मिलेगा. वहीं, अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए संबंधित दरें 418, 387 और 354 रुपये प्रतिदिन हैं.

यह भी पढ़ें- Train Cancelled: आज से 5 नवंबर तक रेल सेवा प्रभावित, खराब मौसम के चलते 10 से ज्यादा ट्रेनें रद्द

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 29 Oct 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS VDA Rates 2026
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