क्या आप आज यानी 29 अक्टूबर से लेकर आने वाले कुछ दिनों में झारखंड या उसके आसपास के इलाकों में सफर करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम आने वाली है, क्योंकि कुछ दिन के लिए रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव करने का फैसला किया है.

दरअसल, रेलवे ने खराब मौसम के कारण कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है. वहीं कुछ ट्रेनों के समय और रूट में भी बदलाव किया जा सकता है. इसलिए बेहतर होगा कि जो यात्री इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं वे पहले ही दूसरे विकल्प तलाश लें. आइए अब जानते हैं कि रेलवे ने कौन-कौन सी ट्रेन को किस तारीख को रद्द किया है.

कौन-कौन सी ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं?

रेलवे की तरफ से जारी लिस्ट के मुताबिक, कई ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों पर रद्द करने का फैसला लिया गया है. इनमें शामिल है...

ट्रेन नंबर 18006 जगदलपुर-हावड़ा एक्सप्रेस को 28 से 31 अक्टूबर तक रद्द किया गया.

ट्रेन नंबर 18512 विशाखापट्टनग-किरंदुल एक्सप्रेस को 30 से 31 अक्टूबर को रद्द किया गया.

ट्रेन नंबर 58538 विशाखापट्टनम-किरंदुल पैसेंजर को 31 अक्टूबर तक अलग-अलग तरीखों पर रद्द किया गया.

ट्रेन नंबर 58502 किरंदुल-विशाखापट्टनम पैसेंजर को 30 अक्टूबर तक रद्द किया गया.

ट्रेन नंबर 18516 किरंदुल-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस को 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक रद्द किया गया.

ट्रेन नंबर 18107 राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस को 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक रद्द किया गया.

ट्रेन नंबर 18511 किरंदुल-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस को 30 से 31 अक्टूबर को रद्द किया गया.

ट्रेन नंबर 18108 जगदलपुर-राउरकेला एक्सप्रेस को 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रद्द किया गया.

ट्रेन नंबर 58501 विशाखापट्टनम-किरंदुल पैसेंजर को 30 अक्टूबर तक रद्द किया गया.

ट्रेन नंबर 18515 विशाखापट्टनम-किरंदुल एक्सप्रेस को 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक रद्द किया गया.

ट्रेन नंबर 58537 किरंदुर-विशाखापट्टनम पैसेंजर को 31 अक्टूबर तक अलग-अलग तरीखों पर रद्द किया गया.

रोजाना ट्रेन से सफर करने वालों को होगी दिक्कत

खराब मौसम के कारण रेलवे ने ट्रेनों के संचालन में बदलाव और कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. इसमें कई पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल है. ऐसे में जो लोग ऑफिस-कॉलेज जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन से सफर करते हैं तो उन्हें दूसरे विकल्प तलाशने पड़ेंगे. वहीं त्योहार मनाने के लिए इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन अब जिन लोगों को इस रूट की किसी ट्रेन से सफर करना है तो पहले ट्रेन का स्टेटस चेक करें.

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