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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकार बुक की, फिर डीलर ने फोन ही नहीं उठाया, अब कंपनी भरेगी 43000 का हर्जाना

कार बुक की, फिर डीलर ने फोन ही नहीं उठाया, अब कंपनी भरेगी 43000 का हर्जाना

वारंगल में कार बुकिंग को लेकर गाड़ी न दिये जाने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने रेंटल ऑपरेटर को ग्राहक के 30,000 रुपये लौटाने, 12% ब्याज, 10,000 रुपये मुआवजा और 3,000 रुपये खर्च देने का आदेश दिया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 29 Oct 2026 10:26 AM (IST)
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किसी यात्रा की तैयारी में गाड़ी बुक करने के बाद अगर आखिरी समय पर वाहन ही न मिले, तो पूरा प्लान बिगड़ सकता है. ऐसी स्थिति में ग्राहक को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है.

तेलंगाना के वारंगल में सामने आए एक मामले में कार किराये पर देने वाले ऑपरेटर की लापरवाही के चलते ग्राहक को दूसरी एजेंसी से गाड़ी लेनी पड़ी. अब जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुल 43 हजार रुपये देने का निर्देश दिया है.

फोन करने पर भी नहीं मिला जवाब

ग्राहक का आरोप था कि तय समय पर गाड़ी लेने के लिए उसने ऑपरेटर को कई बार फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. ऑपरेटर ने न तो कॉल का जवाब दिया और न ही बाद में संपर्क करके गाड़ी उपलब्ध न करा पाने की वजह बताई.

ऐसे में ग्राहक के पास दूसरी रेंटल एजेंसी से तत्काल गाड़ी बुक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा. उसे कम समय में दूसरी गाड़ी का इंतजाम करना पड़ा और इसके लिए ज्यादा किराया भी देना पड़ा. परेशान होकर उसने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया और अपने पैसे वापस दिलाने के साथ मुआवजे की मांग की.

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट के मुताबिक, 29 साल के व्यक्ति ने अगस्त 2023 में एक कार रेंटल ऑपरेटर से 3 अगस्त से 13 अगस्त तक, यानी 10 दिनों के लिए गाड़ी बुक की थी. किराया 20 रुपये प्रति किलोमीटर तय हुआ था, इसके अलावा ड्राइवर के भत्ते के रूप में 2 हजार रुपये देने की बात भी हुई थी.

बुकिंग पक्की करने के लिए ग्राहक ने ऑपरेटर को 30 हजार रुपये एडवांस में दे दिए. उसे उम्मीद थी कि तय तारीख पर गाड़ी उपलब्ध हो जाएगी और उसकी यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी होगी. लेकिन बुकिंग की तारीख आने पर स्थिति बदल गई.

ऑपरेटर को कितनी रकम देनी होगी?

आयोग ने कार रेंटल ऑपरेटर को ग्राहक को 30 हजार रुपये की एडवांस राशि लौटाने का निर्देश दिया है. इस रकम पर बुकिंग की तारीख से भुगतान होने तक 12 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा.

इसके अलावा मानसिक परेशानी और आर्थिक नुकसान के लिए 10 हजार रुपये मुआवजे के रूप में तथा शिकायत से जुड़े खर्चों के लिए 3 हजार रुपये देने का आदेश दिया गया है. इस तरह ब्याज से अलग कुल रकम 43 हजार रुपये बनती है.

यह फैसला उन उपभोक्ताओं के लिए अहम है जो किसी सेवा के बदले पहले भुगतान करते हैं, लेकिन उन्हें वादा की गई सुविधा नहीं मिलती. ऐसी स्थिति में भुगतान का प्रमाण, बुकिंग की जानकारी और बातचीत का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना शिकायत करते समय मददगार हो सकता है.

उपभोक्ता आयोग ने क्या कहा?

वारंगल जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जी. नागराजू और सदस्य वी. जनार्दन रेड्डी ने मामले की सुनवाई की. आयोग ने पाया कि ऑपरेटर एडवांस रकम लेने के बावजूद तय सेवा देने में नाकाम रहा. उसने शिकायत का विरोध करने के लिए अपना पक्ष भी आयोग के सामने पेश नहीं किया.

16 अक्टूबर को जारी आदेश में आयोग ने इस व्यवहार को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना. आयोग के अनुसार, ग्राहक से पैसे लेने के बाद सेवा उपलब्ध न कराना, संपर्क से बचना और रकम वापस न करना उपभोक्ता के हितों के खिलाफ है.

यह भी पढ़ें- कार 80 और ट्रक 60 kmph से ज्यादा नहीं, यूपी के एक्सप्रेसवे पर घटी स्पीड लिमिट

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 29 Oct 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Consumer Rights Car Rental Case
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