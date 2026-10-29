वंदे भारत स्लीपर के लिए 839 करोड़ की डील, रेलवे ने अमेरिकी कंपनी को दिया ठेका

अगर लंबी दूरी से सफर करना होता है तो अक्सर लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रेन किफायती होने के साथ ही सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा के लिए भी मशहूर है. इसमें यात्री आराम से सोते हुए अपना सफर पूरा कर सकते हैं.

ऐसे में अब रेलवे भी वंदे भारत स्लीपर जैसी आधुनिक ट्रेनों को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि इसमें यात्री अपना सफर कम समय में पूरा कर सकते हैं. इसी कड़ी में रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए अमेरिकी कंपनी को ऑर्डर दिया है.

किस कंपनी को दिया ऑर्डर?

रेलवे अब तेजी से वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को तैयार करने के लिए जुटा है. रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए अमेरिका की एक कंपनी वैबटेक को ऑर्डर दिया है. इस ऑर्डर के तहत कंपनी ट्रेन से जुड़ी कई चीजें उपलब्ध कराएगी. ऐसे में जानते हैं कि आखिर रेलवे ने अमेरिकी कंपनी को कितने का ऑर्डर दिया है.

अमेरिकी कंपनी को कितने का दिया ऑर्डर?

रेलवे ने 24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए अमेरिकी कंपनी वैबटेक को लगभग 839 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया है. यानी मतलब साफ है कि रेलवे अब अपने यात्रियों को बेहतर सफर देने के पीछे काम कर रहा है.

ट्रेन का डिजाइन हो रहा है तैयार

बता दें कि इस 24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का डिजाइन तैयार किया जा रहा है. इसका डिजाइन चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तैयार कर रही है. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस डिजाइन पूरा होने में कितना समय लग सकता है?

कितना लगेगा समय?

जानकारी के मुताबिक, चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का लक्ष्य 10 नवंबर 2026 तक ट्रेन के डिजाइन को पूरा तैयार करने का है.

ट्रेन में ये जरूरी उपकरण मिलेंगे

रेलवे की इस डील के तहत कंपनी ट्रेन में ये सारे उपकरण उपलब्ध कराएगी. इनमें शामिल है...

दरवाजे - ट्रेन में चढ़ने और उतरने के लिए दरवाजे.

गैंगवे- यानी एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए रास्ता.

ब्रेकिंग सिस्टम - ट्रेन को रोकने और उसकी रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम.

यात्रियों के लिए क्यों खास रहेगी ये ट्रेन?

अगर किसी को लंबी दूरी की यात्री करनी है तो इस ट्रेन के जरिए सोते हुए आराम से सफर पूरा किया जा सकेगा.

आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम की मदद से ट्रेन को सुरक्षित तरीके से रोकने और चलाने में सहायता मिलेगी.

वहीं ट्रेन में चढ़ने उतरने के लिए दरवाजों की व्यवस्था होगी.

ट्रेन में 24 कोच होने से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे.

साथ ही ट्रेन में नए उपकरणों और सिस्टम का उपयोग किया जा सकेगा.

इसके अलावा भी ट्रेन में खाने-पीने, चार्जिंग और वॉशरूम जैसी जरूरी सुविधाएं भी मौजूद होंगी.

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