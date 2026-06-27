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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीIndian Railways: रेलवे पार्सल सेवा होगी हाईटेक, अब घर बैठे मोबाइल ऐप से ट्रैक करें अपना सामान

Indian Railways: रेलवे पार्सल सेवा होगी हाईटेक, अब घर बैठे मोबाइल ऐप से ट्रैक करें अपना सामान

Railway Parcel Tracking: भारतीय रेलवे पार्सल सेवा को डिजिटल बनाने की तैयारी कर रहा है. नई व्यवस्था में मोबाइल ऐप, SMS और ईमेल से बुकिंग, ट्रैकिंग और डिलीवरी की जानकारी आसानी से मिलेगी.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 27 Jun 2026 04:50 PM (IST)
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Indian Railways Parcel Service: भारतीय रेलवे से पार्सल भेजने की सुविधा का इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं और बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक काफी परेशानी महसूस करते हैं. ऐसे परेशानियों से बचने के लिए जल्द ही आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. भारतीय रेलवे पार्सल सेवा को ज्यादा आसान और डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहा है. इस नई व्यवस्था के जरिए आप अपने पार्सल की बुकिंग, उसकी स्थिति और डिलीवरी से जुड़ी हर एक जानकारी अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं.

इसके लिए आपको अपने फोन में ऐप, एसएमएस या ईमेल का इस्तेमाल करना होगा. रेलवे बोर्ड ने देशभर के मेन स्टेशनों पर पार्सल सेवाओं की जानकारी के रिपोर्ट के आधार पर पार्सल केंद्रों को आधुनिक बनाने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की योजना बना रही है.

किन परेशानियों का करना पड़ता है सामना?

सबसे पहले नई दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों के पार्सल कार्यालयों का इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट तैयार किया गया था. इस दौरान कई कमियां देखने को मिली थी. रिपोर्ट के मुताबिक, कई स्टेशनों पर देखा गया कि सामान जमा करने और पार्सल बुकिंग काउंटर दोनों काफी अलग-अलग जगहों पर होती हैं.

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ऐसे में यात्रियों को एक जगह बुकिंग और दूसरी जगह पार्सल पहुंचाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कई बार ट्रेन में समान को सही तरीके से नहीं रखने कि वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता है. 

आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे पार्सल केंद्र

रेलवे पार्सल केंद्रों को भी मॉडर्न बनाने की योजना बना रहा है.  रिपोर्ट में एडवांस वेयरहाउसिंग और मशीनों की मदद से समान को सही तरीके से पहुंचाने का सुझाव दिया गया है. इसके अलावा बैटरी कार्ट या छोटी गाड़ियों की मदद से प्लेटफॉर्म तक सामान पहुंचाया जाएगा. वहीं, तापमान कंट्रोल स्टोरेज की भी सुविधा शुरू की जाएगी, ताकि नाजुक और जल्द खराब होने वाले सामान की हिफाजत की जा सकें. 

कैसे मिलेगी पल-पल की जानकारी?

रेलवे पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम (PMS) को और खास बनाने की तैयारी कर रहा है. इसके जरिए पार्सलों पर RFID आधारित स्कैनिंग शुरू किया जाएगा, जिससे आप अपने समान का सही लोकेशन पता कर सकते है. अपने पार्सल की पूरी जानकारी आप अपने मोबाइल ऐप, एसएमएस और ईमेल के जरिए देख सकते हैं. इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका पार्सल गलत जगह पहुंचने और गूम होने से बचेगा. 

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Published at : 27 Jun 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Parcel Service Railway Parcel Tracking
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