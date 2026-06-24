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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: अब नहीं काटना पड़ेगा दूर के रेलवे स्टेशनों का चक्कर, हरियाणा-राजस्थान में रुकेंगी ये 4 बड़ी ट्रेनें

Train News: अब नहीं काटना पड़ेगा दूर के रेलवे स्टेशनों का चक्कर, हरियाणा-राजस्थान में रुकेंगी ये 4 बड़ी ट्रेनें

Indian Railways News: भारतीय रेलवे ने हरियाणा और राजस्थान में चार ट्रेनों के रूट में बदलाव कर नए स्टॉपेज जोड़े हैं, जिससे यात्रियों,खासकर नौकरीपेशा, छात्रों और व्यापारियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 24 Jun 2026 08:37 PM (IST)
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Train Route Change: भारतीय रेलवे ने हरियाणा और राजस्थान में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिससे इलाके की रेल कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाला है. रेलवे ने चार प्रमुख ट्रेनों के रूट में बदलाव करते हुए उन्हें कुछ नए स्टॉपेज पर रुकने की मंजूरी दी है. इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो राजना ट्रेन से सफर करते है, खासकर नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और व्यापारियों को ज्यादा फायदा है.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इन स्टेशनों पर रुकने की मांग लंबे समय से स्थानीय लोग कर रहे थे. यात्रियों की जरूरतों और मांग को ध्‍यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. इस नए स्टॉपेज का खास मकसद  यात्रियों को सफर करने के लिए दूर के स्टेशनों तक जाने की परेशानी को कम करना है और उनका सफर आरामदायक करना है.

किन शहरों में रुकेगी पैसेंजर और एक्‍सप्रेस ट्रेनें?

  • बिजयनगर स्टेशन (राजस्थान): उत्तर-पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाले बिजयनगर स्टेशन पर अब जयपुर-असरवा एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज सुनिश्चित किया गया है. पहले यात्रियों को इस ट्रेन से सफर करने के लिए नसीराबाद या भीलवाड़ा जैसे बड़े स्टेशनों तक जाना पड़ता था, लेकिन अब स्थनीय लोगों को सीधी सुविधा मिलेगी.
  • हांसी रेलवे स्टेशन (हरियाणा): भिवानी-हिसार रेल मार्ग पर स्थित हांसी स्टेशन को अब दो लंबी दूरी की ट्रेनों का नया ठहराव मिला है. इनमें अगरतला-फिरोजपुर एक्सप्रेस और बीकानेर-हरिद्वार एक्सप्रेस शामिल हैं. इस फैसले से यात्रियों को देश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों तक बेहतर यात्रा का फायदा मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी.
  • पातुवास मेहराना स्टेशन (हरियाणा): रेवाड़ी-भिवानी रेल सेक्शन पर अब यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हुई है. यहां से गुजरने वाली दिल्ली-सातरौड़ पैसेंजर ट्रेन को भी अब इस स्टेशन पर रोक जाएगा. इससे आसपास के ग्रामीण और स्थानीय यात्रियों को अब यात्रा के लिए दूर के स्टेशनों पर नहीं जाना पड़ेगा. साथ ही उनकी कनेक्टिविटी पहले से काफी बेहतर हो जाएगी.

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यात्रियों को क्या होगा फायदा?

  • यात्रियों को अब यात्रा करने के लिए दूर के रेलवे स्टेशनों पर नहीं जाना पड़ेगा.
  • रोजाना सफ़र करने वाले नौकरीपेशी लोगों और छात्रों का समय बचेगा.
  • फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार होगी.
  • छोटे स्टेशनों पर भी लंबी दूरी की ट्रेनों की पहुंच बढ़ेगी.
  • इससे लोग समय पर ऑफिस या छात्र एग्जाम देने के लिए सेंटर पर पहुंच पाएंगे.

कौन-कौन सी ट्रेनें शामिल हुई?

  • दिल्ली-सातरोड पैसेंजर (पातुवास मेहराना स्टेशन, हरियाणा)
  • अगरतला-फ़िरोज़पुर एक्सप्रेस (हांसी स्टेशन, हरियाणा)
  • बीकानेर-हरिद्वार एक्सप्रेस (हांसी स्टेशन, हरियाणा)
  • जयपुर-असारवा एक्सप्रेस (बिजयनगर स्टेशन, राजस्थान)

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Published at : 24 Jun 2026 08:37 PM (IST)
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