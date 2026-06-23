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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG सिलेंडर वालों के लिए बड़ी खबर, इंडियन ऑयल ने जारी किया नया अलर्ट, जानें अब क्या नहीं करना है

LPG सिलेंडर वालों के लिए बड़ी खबर, इंडियन ऑयल ने जारी किया नया अलर्ट, जानें अब क्या नहीं करना है

LPG News: LPG कनेक्शन को लेकर बदले गए नियमों के बाद से ठग काफी एक्टिव हो गए हैं. नए कनेक्शन और सर्विसेज के लिए लोगों से पैसों की मांग की जा रही है, ऐसे में इंडियन ऑयल की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 23 Jun 2026 09:51 PM (IST)
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LPG News: बीते दिनों एलपीजी की किल्लत से देशभर में काफी हलचल मची रही. जिसके बाद एलपीजी और पीएनजी के कनेक्शन के नियमों में बदलाव किए गए. सरकार और तेल कंपनियों के इस कदम से आम जनता को तो राहत मिली लेकिन ठगों को थोड़ा सा बढ़ावा मिल गया है. क्योंकि सरकार ने लोगों से अपील की है कि यदि घर पर पीएनजी कनेक्शन हो तो एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर कर दें. ऐसे में अब ठग आम जनता को इसी को लेकर ठगने की फिराक में हैं. जिससे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आम जनता को सतर्क किया है.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पोस्ट
दरअसल कई लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन और सर्विसेज से जुड़े कई मैसेज आ रहे हैं. जिनमें कंपनी के नाम से ये ठग लोगों से पेमेंट ले रहे हैं. इसकी शिकायत मिलने के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने की अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर कर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है.

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इस पोस्ट में कंपनी ने लिखा, 'आपका भरोसा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इसे धोखेबाजों के हाथों में न जाने दें. हमें जानकारी मिली है कि कुछ फर्जी लोग नए एलपीजी कनेक्शन और उससे जुड़ी सेवाओं के नाम पर ग्राहकों से पैसे मांग रहे हैं. ऐसे लोगों से सावधान रहें. किसी भी जानकारी की पुष्टि केवल आधिकारिक माध्यमों से करें और भुगतान सिर्फ अधिकृत प्लेटफॉर्म के जरिए ही करें. सतर्क रहें, सही जानकारी रखें और सुरक्षित रहें'.

बता दें कि इन दिनों ऐसे फ्रॉड की काफी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, ऐसे में कंपनी ने लोगों से सावधान और सतर्क रहे की अपील की है. यदि आपके पास भी कोई ऐसा मेल या मैसेज आता है तो उसकी पुष्टि किए बिना कोई पेमेंट ना करें. साथ ही साथ कोई फ्रॉड यदि आपके साथ होता है तो सबसे पहले उसकी शिकायत दर्ज करें.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 23 Jun 2026 09:47 PM (IST)
Tags :
LPG Connection LPG News
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