LPG News: बीते दिनों एलपीजी की किल्लत से देशभर में काफी हलचल मची रही. जिसके बाद एलपीजी और पीएनजी के कनेक्शन के नियमों में बदलाव किए गए. सरकार और तेल कंपनियों के इस कदम से आम जनता को तो राहत मिली लेकिन ठगों को थोड़ा सा बढ़ावा मिल गया है. क्योंकि सरकार ने लोगों से अपील की है कि यदि घर पर पीएनजी कनेक्शन हो तो एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर कर दें. ऐसे में अब ठग आम जनता को इसी को लेकर ठगने की फिराक में हैं. जिससे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आम जनता को सतर्क किया है.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पोस्ट

दरअसल कई लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन और सर्विसेज से जुड़े कई मैसेज आ रहे हैं. जिनमें कंपनी के नाम से ये ठग लोगों से पेमेंट ले रहे हैं. इसकी शिकायत मिलने के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने की अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर कर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है.

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इस पोस्ट में कंपनी ने लिखा, 'आपका भरोसा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इसे धोखेबाजों के हाथों में न जाने दें. हमें जानकारी मिली है कि कुछ फर्जी लोग नए एलपीजी कनेक्शन और उससे जुड़ी सेवाओं के नाम पर ग्राहकों से पैसे मांग रहे हैं. ऐसे लोगों से सावधान रहें. किसी भी जानकारी की पुष्टि केवल आधिकारिक माध्यमों से करें और भुगतान सिर्फ अधिकृत प्लेटफॉर्म के जरिए ही करें. सतर्क रहें, सही जानकारी रखें और सुरक्षित रहें'.

Your trust is invaluable. Don't let fraudsters take advantage of it.



We have been made aware of instances where unauthorized individuals are approaching prospective LPG customers and seeking money for new connections and related services. We urge customers to remain vigilant,… pic.twitter.com/cjObMnnhoZ — Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) June 23, 2026

बता दें कि इन दिनों ऐसे फ्रॉड की काफी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, ऐसे में कंपनी ने लोगों से सावधान और सतर्क रहे की अपील की है. यदि आपके पास भी कोई ऐसा मेल या मैसेज आता है तो उसकी पुष्टि किए बिना कोई पेमेंट ना करें. साथ ही साथ कोई फ्रॉड यदि आपके साथ होता है तो सबसे पहले उसकी शिकायत दर्ज करें.

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