कन्फर्म टिकट के बाद भी रेलवे वसूलेगा पेनल्टी! जानें रेलवे का नया लगेज नियम
कन्फर्म टिकट होने के बावजूद लिमिट से ज्यादा सामान लेकर ट्रेन में सफर करने पर यात्रियों से एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा सकता है. अलग अलग क्लास के लिए लगेज की लिमिट फिक्स की गई है.
- भारतीय रेलवे में सामान की सीमा तय, अतिरिक्त शुल्क संभव.
- विभिन्न क्लासों में 40-70 किलो तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं.
- अतिरिक्त सामान पहले से बुक करें, भारी जुर्माने से बचें.
ट्रेन में कन्फर्म टिकट मिल जाने के बाद यात्री अक्सर मान लेते हैं कि अब सफर में सामान को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी. लेकिन ऐसा नहीं है. भारतीय रेलवे ने ट्रेन के अलग अलग क्लास के हिसाब से यात्रियों के साथ मुफ्त में ले जाए जाने वाले सामान की सीमा फिक्स कर रखी है. अगर आपका सामान इस फिक्स लिमिट से ज्यादा है, तो आपको एकस्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है.
कई यात्री फ्लाइट में सफर करते समय बैगेज का वजन जरूर देखते हैं, लेकिन ट्रेन में इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं. रेलवे के नियमों के अनुसार रिजर्वेशन टिकट के साथ भी सामान की एक लिमिट होती है. अगर जांच के दौरान फिक्स सीमा से ज्यादा लगेज मिलता है और यात्री ने उसे पहले से बुक नहीं कराया है, तो रेलवे एकस्ट्रा चार्ज वसूल सकता है.
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अलग अलग क्लास में कितने सामान की छूट
सामान ले जाने की मुफ्त सीमा यात्रा की क्लास के अनुसार बदलती है. स्लीपर और 3rd AC में यात्री 40-40 किलो तक सामान बिना एक्स्ट्रा चार्ज के ले जा सकते हैं. 2nd AC में ये सीमा 50 किलो है. वहीं 1st AC के यात्रियों को 70 किलो तक सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति है.
अगर आपके पास लिमिट से ज्यादा लगेज है, तो ट्रेन में चढ़ने से पहले ही एकस्ट्रा सामान की बुकिंग करा लें. इसके लिए रेलवे स्टेशन के लगेज या पार्सल ऑफिस में जाकर फिक्स चार्ज जमा किया जा सकता है. इससे सफर के दौरान जांच में होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है.
बिना बुकिंग ज्यादा सामान ले जाने पर कितना चार्ज
लिमिट से ज्यादा सामान लेकर बिना बुकिंग यात्रा करने पर रेलवे एकस्ट्रा चार्ज लगा सकता है. कुछ मामलों में ये आम चार्ज से 6 गुना ज्यादा तक हो सकता है. इसलिए एक्स्ट्रा सामान होने पर पहले से बुकिंग कराना ज्यादा सही रहेगा.
अगर घर शिफ्ट करने के लिए बहुत सारा सामान ले जाना है या कोई भारी कमर्शियल सामान भेजना है, तो उसे यात्री कोच में ले जाने के बजाय रेलवे की पार्सल सेवा से भेजना बेहतर ऑप्शन है. इससे सामान को संभालने की परेशानी कम होगी और लगेज नियमों भी नहीं टूटेगा. बुजुर्गों और छोटे बच्चों के साथ सफर करते समय भी कोशिश करें कि जरूरत से ज्यादा सामान साथ नहीं रखे.