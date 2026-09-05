Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG: ना बीच में खत्म होगी गैस, ना उठाना पड़ेगा बोझ, 4 घंटे में घर पहुंचेगा सिलेंडर

LPG: ना बीच में खत्म होगी गैस, ना उठाना पड़ेगा बोझ, 4 घंटे में घर पहुंचेगा सिलेंडर

BPCL ने Bharatgas Lite ZIP नाम से 10 किलो का हल्का फाइबर कंपोजिट LPG सिलेंडर पेश किया है. इसकी पारदर्शी बॉडी से गैस का स्तर बाहर से देखा जा सकता है, जिससे इस्तेमाल आसान होगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 05 Sep 2026 09:21 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आपको भी भारी-भरकम LPG सिलेंडर उठाने में दिक्कत हो रही है, तो आपकी यह परेशानी अब काफी हद तक कम हो सकती है. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने ग्राहकों की इसी सुविधा का ध्यान में रखते हुए Bharatgas Lite ZIP नाम की एक प्रीमियम सर्विस पेश किया है. इसके तहत मिलने वाला फाइबर कंपोजिट सिलेंडर मौजूदा LPG सिलेंडर के मुकाबले काफी हल्का और इस्तेमाल में आसान है. 

इस स्मार्ट सिलेंडर की खासियत सिर्फ इसका कम वजन ही नहीं है. इसकी बॉडी हल्की पारदर्शी होती है, जिसके कारण गैस खत्म होने से पहले ही बाहर से देखा जा सकता है कि अब सिलेंडर में कितनी गैस और बची है. ऐसे में अचानक गैस खत्म होने वाली परेशानी से काफी हद तक बचा जा सकता है.

Bharatgas Lite ZIP की क्या हैं खूबियां?

  • यह 10 किलोग्राम का फाइबर कंपोजिट LPG सिलेंडर है. 
  • यह सामान्य स्टील सिलेंडर के मुकाबले में करीब 50% तक हल्का है, जिससे इसे उठाना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी आसान हैं. 
  • हल्की पारदर्शी बॉडी होने के कारण इसमें जंग लगने की परेशानी नहीं होती है. 
  • इसे घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए ऑर्डर किया जा सकता है.
  • ऑर्डर करने के बाद 4 घंटे के भीतर डिलीवरी किया जाएगा.  
  • इसकी बॉडी पारदर्शी होने के कारण बिना सिलेंडर उठाए ही देखकर गैस की मात्रा का अंदाजा लगाया जा सकता है.

नीले और सफेद आधार कार्ड में क्या अंतर है? यह कैसे बनता है और किस काम आता है?

Bharatgas Lite ZIP की कितनी है कीमत?

10 किलोग्राम वाले इस फाइबर कंपोजिट सिलेंडर की शुरुआती कीमत करीब 4,812 रुपये बताई जा रही है. हालांकि इसमें गैस, सिलेंडर और कनेक्शन से जुड़े फीस भी शामिल है. बताया जा रहा है कि कंपनी की ओर से कुछ इलाकों में ऑर्डर करने के बाद ठीक 4 घंटे के अंदर डिलीवरी कर दी जाएगी. हालांकि डिलीवरी का समय आपके शहर और मौजूदा सेवाओं पर डिपेंड करता है. 

कैसे करें Bharatgas Lite ZIP की बुकिंग?

Bharatgas Lite ZIP की बुकिंग के लिए आप Hello BPCL App का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस ऐप को Install करने के बाद वहां मौजूदा Bharatgas सेवाओं में Lite ZIP का ऑप्शन चेक करें. इसके बाद नया कनेक्शन या सिलेंडर बुकिंग के लिए मांगी गई सभी जानकारी को अच्छे से भरें. इसके बाद अपने क्षेत्र में उपलब्धता और लागू कीमत की जानकारी देखकर ऑर्डर कन्फर्म करें.

सोसायटी में RWA क्या बैन कर सकता है और क्या नहीं? कोर्ट ने तय किए कड़े नियम

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 09:21 PM (IST)
Tags :
LPG Cylinder BPCL Bharatgas Lite ZIP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
डेंगू मरीज का बीमा क्लेम खारिज, कंपनी ने बनाया 70 हजार प्लेटलेट्स का बहाना
डेंगू मरीज का बीमा क्लेम खारिज, कंपनी ने बनाया 70 हजार प्लेटलेट्स का बहाना
यूटिलिटी
जमीन या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं? इन 13 डॉक्युमेंट्स को चेक करना न भूलें
जमीन या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं? इन 13 डॉक्युमेंट्स को चेक करना न भूलें
यूटिलिटी
सैलरी आते ही UPI से हो जाती है गायब? इस धांसू ट्रिक से बैलेंस रहेगा फुल
सैलरी आते ही UPI से हो जाती है गायब? इस धांसू ट्रिक से बैलेंस रहेगा फुल
यूटिलिटी
वंदे भारत की यह टेक्नीक कर देगी हैरान, ब्रेक लगाते ही बनती है बिजली
वंदे भारत की यह टेक्नीक कर देगी हैरान, ब्रेक लगाते ही बनती है बिजली
Advertisement

वीडियोज

Romana Isar Khan | Shastrartha: सियासत के नाम फिर से हिंदू-मुसलमान? | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Saharanpur Bulldozer Action: यूपी में अवैध मस्जिद पर एक्शन.. बढ़ी सियासी टेंशन !। UP Politics
Bollywood News: सितारों के सिर चढ़ा जन्माष्टमी का खुमार! तस्वीरों में दिखा भक्ति का रंग तो एथनिक लुक से लगा ग्लैमर का तड़का (05.09.2026)
Bareilly Ke Bacchan: 🤗Bachchan's के झोल से जीती Sangam, Krishna संग नैन मटक्का और फूटी मटकी! #sbs
MYSTERY NEWS: रेगिस्तान में अचानक बर्फबारी, प्रलय या मौसम का अनोखा खेल? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल, पंजाब से गुजरात तक बदले प्रभारी
कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल, पंजाब से गुजरात तक बदले प्रभारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: 'कानून सबके लिए...', मस्जिद गिराए जाने पर भड़के मौलाना अरशद मदनी
सहारनपुर: 'कानून सबके लिए...', मस्जिद गिराए जाने पर भड़के मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
हरमनप्रीत कौर का PAK के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150वां टी20 खेलने वाली बनी पहली कप्तान
हरमनप्रीत कौर का PAK के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150वां टी20 खेलने वाली बनी पहली कप्तान
टेलीविजन
बादशाह की एक्स वाइफ ने सेपरेशन और दूसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी, बता दिया सच
बादशाह की एक्स वाइफ ने सेपरेशन और दूसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी, बता दिया सच
टेक्नोलॉजी
गाड़ी कहां पार्क है? भूल जाते हैं तो ऑन कर लें Google Map की ये सेटिंग
गाड़ी कहां पार्क है? भूल जाते हैं तो ऑन कर लें Google Map की ये सेटिंग
विश्व
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
इंडिया
मेट्रो से SRCC के कार्यक्रम में पहुंचे PM मोदी, बच्चों से बातचीत करते दिखे - Video
मेट्रो से SRCC के कार्यक्रम में पहुंचे PM मोदी, बच्चों से बातचीत करते दिखे - Video
Home Tips
Gas Stove Flame: नीली से पीली हो गई गैस चूल्हे की लौ, न करें नजरअंदाज
नीली से पीली हो गई गैस चूल्हे की लौ, न करें नजरअंदाज
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget