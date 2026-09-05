LPG: ना बीच में खत्म होगी गैस, ना उठाना पड़ेगा बोझ, 4 घंटे में घर पहुंचेगा सिलेंडर

अगर आपको भी भारी-भरकम LPG सिलेंडर उठाने में दिक्कत हो रही है, तो आपकी यह परेशानी अब काफी हद तक कम हो सकती है. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने ग्राहकों की इसी सुविधा का ध्यान में रखते हुए Bharatgas Lite ZIP नाम की एक प्रीमियम सर्विस पेश किया है. इसके तहत मिलने वाला फाइबर कंपोजिट सिलेंडर मौजूदा LPG सिलेंडर के मुकाबले काफी हल्का और इस्तेमाल में आसान है.

इस स्मार्ट सिलेंडर की खासियत सिर्फ इसका कम वजन ही नहीं है. इसकी बॉडी हल्की पारदर्शी होती है, जिसके कारण गैस खत्म होने से पहले ही बाहर से देखा जा सकता है कि अब सिलेंडर में कितनी गैस और बची है. ऐसे में अचानक गैस खत्म होने वाली परेशानी से काफी हद तक बचा जा सकता है.

Bharatgas Lite ZIP की क्या हैं खूबियां?

यह 10 किलोग्राम का फाइबर कंपोजिट LPG सिलेंडर है.

यह सामान्य स्टील सिलेंडर के मुकाबले में करीब 50% तक हल्का है, जिससे इसे उठाना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी आसान हैं.

हल्की पारदर्शी बॉडी होने के कारण इसमें जंग लगने की परेशानी नहीं होती है.

इसे घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए ऑर्डर किया जा सकता है.

ऑर्डर करने के बाद 4 घंटे के भीतर डिलीवरी किया जाएगा.

इसकी बॉडी पारदर्शी होने के कारण बिना सिलेंडर उठाए ही देखकर गैस की मात्रा का अंदाजा लगाया जा सकता है.

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Bharatgas Lite के साथ LPG घर लाने का अनुभव बनाएं हल्का, स्मार्ट और ज्यादा सुविधाजनक । 50% हल्का। बेहतर सुरक्षा। गैस लेवल इंडिकेशन। तुरंत नया कनेक्शन। 4 घंटे के अंदर डिलीवरी।



क्योंकि जब Bharatgas इनोवेशन को घर तक लाता है, तो हर रसोई को मिलती है आगे बढ़ने की एक नई राह।… pic.twitter.com/LCXfjGKlQj — Bharat Petroleum LPG (@BPCLLPG) August 29, 2026

Bharatgas Lite ZIP की कितनी है कीमत?

10 किलोग्राम वाले इस फाइबर कंपोजिट सिलेंडर की शुरुआती कीमत करीब 4,812 रुपये बताई जा रही है. हालांकि इसमें गैस, सिलेंडर और कनेक्शन से जुड़े फीस भी शामिल है. बताया जा रहा है कि कंपनी की ओर से कुछ इलाकों में ऑर्डर करने के बाद ठीक 4 घंटे के अंदर डिलीवरी कर दी जाएगी. हालांकि डिलीवरी का समय आपके शहर और मौजूदा सेवाओं पर डिपेंड करता है.

कैसे करें Bharatgas Lite ZIP की बुकिंग?

Bharatgas Lite ZIP की बुकिंग के लिए आप Hello BPCL App का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस ऐप को Install करने के बाद वहां मौजूदा Bharatgas सेवाओं में Lite ZIP का ऑप्शन चेक करें. इसके बाद नया कनेक्शन या सिलेंडर बुकिंग के लिए मांगी गई सभी जानकारी को अच्छे से भरें. इसके बाद अपने क्षेत्र में उपलब्धता और लागू कीमत की जानकारी देखकर ऑर्डर कन्फर्म करें.

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