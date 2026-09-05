डेंगू मरीज का बीमा क्लेम खारिज, कंपनी ने बनाया 70 हजार प्लेटलेट्स का बहाना

अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज का खर्च उठाना किसी के लिए भी आम बात नहीं होता है. ऐसे समय में मेडिकल खर्च का बोझ कम करने के लिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, जो उनके लिए बड़ी राहत का जरिया बनता है. लेकिन इलाज पूरा होने से पहले ही जरूरत के समय बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर दे, तो मरीज और उसके परिवार की परेशानी काफी हद तक बढ़ सकती है.

ऐसा ही एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में है, जहां एक शख्स ने दावा किया कि डेंगू के इलाज के दौरान अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले ही उसका मेडिक्लेम खारिज कर दिया गया.

क्या है पूरा मामला?

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में चिराग कोठारी नाम के एक यूजर ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि उन्हें डेंगू के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्होंने बताया कि डिस्चार्ज होने से ठीक पहले उनका मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने की जानकारी मिली. हालांकि, उन्होंने बीमा कंपनी से क्लेम रिजेक्ट होने की वजह जानने की कोशिश की. बीमा कंपनी से बातचीत के दौरान उन्हें बताया गया कि डेंगू की स्थिति अस्पताल में भर्ती होने जितनी गंभीर नहीं थी.

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हालांकि, जब उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट को लेकर सवाल किया, तो उन्हें कथित तौर पर प्लेटलेट काउंट का हवाला दिया गया. चिराग के मुताबिक, कंपनी ने कहा कि उनके प्लेटलेट्स करीब 1 लाख थे और जब तक यह संख्या 70 हजार से कम नहीं होती, तब तक स्थिति को गंभीर नहीं माना जा सकता.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट को लेकर बहस शुरू हो गई. कुछ यूजर्स ने दावा किया कि उन्हें भी बीमा क्लेम के निपटारे में परेशानी का सामना करना पड़ा है. एक यूजर ने इस मामले में कानूनी मदद देने की पेशकश की, जबकि दूसरे ने मेडिकल इंश्योरेंस के क्लेम प्रोसेस पर सवाल उठाए.

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