हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस रूट से जाने वाली कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले चेक कर लें अपडेट

इस रूट से जाने वाली कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले चेक कर लें अपडेट

Train Cancelled: यात्रीगण कृपया ध्यान दें इन कामों के चलते उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल किया है. तो वहीं कुछ के रूट बदले गए हैं. सफर से पहले स्टेटस जरूर चेक कर लें.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 02 Nov 2025 06:42 AM (IST)
Train Cancelled: देश में रोजाना करोड़ों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं, जिनके लिए रेलवे हजारों ट्रेनों का संचालन करता है. लेकिन ट्रैक मेंटेनेंस और परिचालन कारणों के चलते उत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल करने का फैसला लिया है. इससे यात्रियों को थोड़ी दिक्कत जरूर होगी. मगर सुरक्षा और ट्रैक सुधार के लिए यह जरूरी कदम माना जा रहा है. रेलवे ने यात्रियों से सफर से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति वेबसाइट या ऐप पर जरूर चेक करने की सलाह दी है. जिससे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

इस वजह से ट्रेनें कैंसिल

भारतीय रेलवे का नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है. इस काम के चलते कई बार रेलवे को अलग-अलग डिवीजनों से होकर जाने वाली कई ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ता है. तो कई बार ट्रेनों को कैंसिल भी करना पड़ता है. हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर रेलवे ने ट्रैक रखरखाव और कई अलग वजहों के चलते कई ट्रेनों को कैंसिल किया है. तो वही कुछ ट्रेनों के रूट भी चेंज किये है. रेलवे का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैक सुधार कार्यों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वह अपनी यात्रा की तारीख से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें.

यह भी पढ़ें: म्युचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर एफडी, कहां निवेश करना है ज्यादा सेफ, जान लीजिए

ये ट्रेनें कैंसिल रहेंगी

  • ट्रेन नंबर 12207 जम्मू-काठगोदाम गरीब रथ 31 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12208 काठगोदाम गरीब रथ 29 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12265 दिल्ली-जम्मू दुरंतो एक्सप्रेस 31 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12266 जम्मू-दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस 1 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14503 कालका-कटड़ा एक्सप्रेस 31 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14504 कटड़ा-कालका एक्सप्रेस 1 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14611 गोरखपुर-कटड़ा एक्सप्रेस 27 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14612 कटड़ा-गोरखपुर एक्सप्रेस 26 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22401 दिल्ली सराय रोहिल्ला-ऊधमपुर 30 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22402 ऊधमपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला 31 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22439 नई दिल्ली-कटड़ा वंदे भारत 31 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22440 कटड़ा-दिल्ली वंदे भारत 31 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22705 तिरुपति-जम्मू हमसफर 31 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22706 जम्मू-तिरुपति हमसफर 4 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 26405 अमृतसर-कटड़ा वंदे भारत 30 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 26406 कटड़ा-अमृतसर वंदे भारत 30 मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी.

यह भी पढ़ें: अकाउंट होल्डर की मौत के बाद नहीं होगा खाते में जमा पैसे के लिए बेटों में झगड़ा, बैंक ने आज से बदल दिया है ये वाला नियम

इन ट्रेनों के रूट में हुआ बदलाव

रेलवे ने कुछ ट्रेनों के रूट भी चेंज किए हैं. अब यह ट्रेनें अपने गंतव्य तक नहीं जाएंगी बल्कि बीच के स्टेशनों तक ही चलेंगी. देख लीजिए इनमें कौनसी ट्रेनें हैं शामिल.

  • ट्रेन नंबर 19223 साबरमती-जम्मू एक्सप्रेस 30 मार्च 2026 तक फिरोजपुर तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 19224 जम्मू-साबरमती एक्सप्रेस 1 अप्रैल 2026 तक फिरोजपुर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 19415 साबरमती-कटड़ा एक्सप्रेस 29 मार्च 2026 तक अमृतसर तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 19416 कटड़ा-साबरमती एक्सप्रेस 31 मार्च 2026 तक अमृतसर से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 20433 सियालदह-कटड़ा जम्मू मेल 31 मार्च 2026 तक अंबाला तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 20434 कटड़ा-सियालदह जम्मू मेल 1 अप्रैल 2026 तक अंबाला से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 22941 इंदौर-ऊधमपुर एक्सप्रेस 30 मार्च 2026 तक जम्मू तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 22942 ऊधमपुर-इंदौर एक्सप्रेस 1 अप्रैल 2026 तक जम्मू से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 14803 भुज-जम्मू एक्सप्रेस 31 मार्च 2026 तक पठानकोट तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 14804 जम्मू-भुज एक्सप्रेस 1 अप्रैल 2026 तक पठानकोट से चलेगी.

यह भी पढ़ें: नागरिकता, निवास और डेट-ऑफ-बर्थ... कौन सा डॉक्यूमेंट किस चीज का सबूत, यहां दूर कर लें हर कंफ्यूजन

 

Published at : 02 Nov 2025 06:42 AM (IST)
Train Cancelled Train News Railways News Utility News
