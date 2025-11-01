हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अकाउंट होल्डर की मौत के बाद होगा खाते में जमा पैसे के लिए बेटों में झगड़ा, बैंक ने आज से बदल दिया है ये वाला नियम

अकाउंट होल्डर की मौत के बाद होगा खाते में जमा पैसे के लिए बेटों में झगड़ा, बैंक ने आज से बदल दिया है ये वाला नियम

Bank News Rules: अब बैंक खातों में चार नॉमिनी जोड़े जा सकेंगे. अकाउंट होल्डर तय कर सकेगा कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा, जिससे मौत के बाद पैसों को लेकर झगड़े की नौबत नहीं आएगी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Nov 2025 02:01 PM (IST)
Bank News Rules: अब बैंक खातों में चार नॉमिनी जोड़े जा सकेंगे. अकाउंट होल्डर तय कर सकेगा कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा, जिससे मौत के बाद पैसों को लेकर झगड़े की नौबत नहीं आएगी.

पहले जब किसी अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती थी. तो उसके बैंक खाते से जुड़ी रकम को लेकर परिवार में अक्सर विवाद हो जाता था. इसकी वजह थी कि बैंक में सिर्फ एक ही नॉमिनी रखने की सुविधा थी. अगर खाता धारक ने नॉमिनी तय नहीं किया होता. तो उसके बेटों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था.

अकाउंट होल्डर की मौत के बाद बेटों को कितने पैसे मिलेंगे उसमें किस बेटे का कितना हिस्सा होगा. इस प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे और परिवार को कानूनी लड़ाई झेलनी पड़ती थी. कई बार पैसों के बंटवारे को लेकर बेटों या बाकी परिजनों में झगड़े तक हो जाते थे.
अकाउंट होल्डर की मौत के बाद बेटों को कितने पैसे मिलेंगे उसमें किस बेटे का कितना हिस्सा होगा. इस प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे और परिवार को कानूनी लड़ाई झेलनी पड़ती थी. कई बार पैसों के बंटवारे को लेकर बेटों या बाकी परिजनों में झगड़े तक हो जाते थे.
अब यह झंझट खत्म होने जा रहा है क्योंकि बैंक ने नया नियम लागू किया है.1 नवंबर 2025 से बैंकों में नॉमिनी से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू हो गया है. अब कोई भी अकाउंट होल्डर अपने बैंक खाते में सिर्फ एक नहीं बल्कि चार नॉमिनी जोड़ सकता है.
अब यह झंझट खत्म होने जा रहा है क्योंकि बैंक ने नया नियम लागू किया है.1 नवंबर 2025 से बैंकों में नॉमिनी से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू हो गया है. अब कोई भी अकाउंट होल्डर अपने बैंक खाते में सिर्फ एक नहीं बल्कि चार नॉमिनी जोड़ सकता है.
इसका मतलब यह है कि खाता धारक अपनी रकम के हिस्से को पहले से ही साफ-साफ तय कर सकता है कि कौन कितना हिस्सा पाएगा. नए नियम के तहत अकाउंट होल्डर को यह सुविधा दी गई है कि वह चारों नॉमिनी के बीच प्रतिशत के हिसाब से हिस्सा बांट सके.
इसका मतलब यह है कि खाता धारक अपनी रकम के हिस्से को पहले से ही साफ-साफ तय कर सकता है कि कौन कितना हिस्सा पाएगा. नए नियम के तहत अकाउंट होल्डर को यह सुविधा दी गई है कि वह चारों नॉमिनी के बीच प्रतिशत के हिसाब से हिस्सा बांट सके.
उदाहरण के लिए अगर वह चाहे तो पहले दो नॉमिनी को 30-30 प्रतिशत और बाकी दो को 20-20 प्रतिशत दे सकता है. यह पूरी तरह उसके अधिकार में होगा. अगर खाता धारक चाहे तो सभी नॉमिनी को बराबर यानी 25-25 प्रतिशत हिस्सा भी दे सकता है.
उदाहरण के लिए अगर वह चाहे तो पहले दो नॉमिनी को 30-30 प्रतिशत और बाकी दो को 20-20 प्रतिशत दे सकता है. यह पूरी तरह उसके अधिकार में होगा. अगर खाता धारक चाहे तो सभी नॉमिनी को बराबर यानी 25-25 प्रतिशत हिस्सा भी दे सकता है.
इससे हर व्यक्ति को उसका फिक्सड पर्सेंट मिलेगा और बाद में किसी तरह के विवाद की गुंजाइश नहीं रहेगी. यह नया नियम उन परिवारों के लिए राहत देने वाला है. जहां एक से ज्यादा वारिस होते हैं. पहले जहां नॉमिनी सिर्फ नाम के लिए होता था. अब अकाउंट होल्डर खुद तय करेगा कि पैसों का बंटवारा कैसे हो.
इससे हर व्यक्ति को उसका फिक्सड पर्सेंट मिलेगा और बाद में किसी तरह के विवाद की गुंजाइश नहीं रहेगी. यह नया नियम उन परिवारों के लिए राहत देने वाला है. जहां एक से ज्यादा वारिस होते हैं. पहले जहां नॉमिनी सिर्फ नाम के लिए होता था. अब अकाउंट होल्डर खुद तय करेगा कि पैसों का बंटवारा कैसे हो.
इस नियम से कानूनी विवादों और पारिवारिक मतभेदों में कमी आएगी. इससे यह तय होगा कि अकाउंट होल्डर की मौत के बाद उसके परिवार में झगड़े की नौबत न आए. अब हर व्यक्ति खुद ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी मेहनत की कमाई किसे और कितनी मिलेगी.
इस नियम से कानूनी विवादों और पारिवारिक मतभेदों में कमी आएगी. इससे यह तय होगा कि अकाउंट होल्डर की मौत के बाद उसके परिवार में झगड़े की नौबत न आए. अब हर व्यक्ति खुद ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी मेहनत की कमाई किसे और कितनी मिलेगी.
Published at : 01 Nov 2025 02:01 PM (IST)
