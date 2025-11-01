अकाउंट होल्डर की मौत के बाद होगा खाते में जमा पैसे के लिए बेटों में झगड़ा, बैंक ने आज से बदल दिया है ये वाला नियम

इससे हर व्यक्ति को उसका फिक्सड पर्सेंट मिलेगा और बाद में किसी तरह के विवाद की गुंजाइश नहीं रहेगी. यह नया नियम उन परिवारों के लिए राहत देने वाला है. जहां एक से ज्यादा वारिस होते हैं. पहले जहां नॉमिनी सिर्फ नाम के लिए होता था. अब अकाउंट होल्डर खुद तय करेगा कि पैसों का बंटवारा कैसे हो.