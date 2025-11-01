एक्सप्लोरर
अकाउंट होल्डर की मौत के बाद होगा खाते में जमा पैसे के लिए बेटों में झगड़ा, बैंक ने आज से बदल दिया है ये वाला नियम
Bank News Rules: अब बैंक खातों में चार नॉमिनी जोड़े जा सकेंगे. अकाउंट होल्डर तय कर सकेगा कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा, जिससे मौत के बाद पैसों को लेकर झगड़े की नौबत नहीं आएगी.
पहले जब किसी अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती थी. तो उसके बैंक खाते से जुड़ी रकम को लेकर परिवार में अक्सर विवाद हो जाता था. इसकी वजह थी कि बैंक में सिर्फ एक ही नॉमिनी रखने की सुविधा थी. अगर खाता धारक ने नॉमिनी तय नहीं किया होता. तो उसके बेटों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था.
Published at : 01 Nov 2025 02:01 PM (IST)
Tags :Bank Rules Utility News Nominee Rules
अकाउंट होल्डर की मौत के बाद होगा खाते में जमा पैसे के लिए बेटों में झगड़ा, बैंक ने आज से बदल दिया है ये वाला नियम
