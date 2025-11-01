म्युचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर एफडी, कहां निवेश करना है ज्यादा सेफ, जान लीजिए

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीम्युचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर एफडी, कहां निवेश करना है ज्यादा सेफ, जान लीजिए

Investment Tips: अगर आप ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेफेस्ट तरीका. तो पहले समझ लें म्युचुअल फंड्स, गोल्ड और एफडी है कौन सा है सबसे अच्छा ऑप्शन.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 01 Nov 2025 03:44 PM (IST)
Investment Tips: आज के दौर में निवेश को लेकर लोगों का रुझान काफी बढ़ा है. हर कोई चाहता है कि उसकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे और उस पर अच्छा रिटर्न भी मिले. पहले ज्यादातर लोग एफडी को ही सबसे सेफ ऑप्शन मानते थे. लेकिन अब वक्त के साथ सोच बदली है. अब लोग म्युचुअल फंड्स, गोल्ड और एफडी जैसे कई ऑप्शन कंपेयर करके फैसला लेते हैं.

कुछ लोगों को म्युचुअल फंड्स का ग्रोथ पॉइंट पसंद आता है. जबकि कुछ सोने को एक भरोसेमंद निवेश मानते हैं. वहीं एफडी अब भी अच्छा ऑप्शन बनी हुई है. तो ऐसे सवाल यह है कि आखिर किसमें निवेश करना ज्यादा फायदेमंद है और कौन-सा ऑप्शन आपकी जरूरतों के हिसाब से बेहतर बैठता है. चलिए आपको बताते हैं.

म्युचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर एफडी में किसमें ज्यादा फायदा? 

अगर आप बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो म्युचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता हैं. इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है. लेकिन लंबे समय में यह अक्सर एफडी और गोल्ड से बेहतर रिटर्न देते हैं. इक्विटी फंड्स खासतौर पर उन निवेशकों के लिए सही हैं जो मार्केट के उतार-चढ़ाव को संभाल सकते हैं. दूसरी ओर बात करें को गोल्ड में निवेश स्टेबिलिटी देता है और महंगाई के समय ये अच्छा परफॉर्म करता है.

इसकी वैल्यू कम नहीं होती. बल्कि कई बार बढ़ जाती है. वहीं एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में फिक्सड ब्याज दर पर पैसा सेफ रहता है. लेकिन इसका रिटर्न म्युचुअल फंड्स की तुलना में कम होता है. यानी अगर आप जोखिम उठा सकते हैं तो फंड्स बेहतर हैं और अगर स्थिरता चाहिए तो गोल्ड या एफडी बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं.

कौनसा निवेश ज्यादा सेफ? 

सुरक्षा के लिहाज से एफडी सबसे आगे रहती है. क्योंकि इसमें रिटर्न तय होते हैं और जमा रकम सुरक्षित रहती है. बैंक एफडी में आपको बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं झेलना पड़ता. वहीं गोल्ड में भी जोखिम कम होता है. क्योंकि इसकी कीमत लंबे समय में बढ़ती रहती है. लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव हो सकते है. म्युचुअल फंड्स की बात करें तो इनमें मार्केट रिस्क जुड़ा होता है.

यानी आपका निवेश शेयर बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है. हालांकि अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो यह रिस्क धीरे-धीरे स्टेबल हो जाता है. इसलिए अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो एफडी और गोल्ड अच्छे ऑप्शन हैं. लेकिन अगर आप बेहतर रिटर्न के साथ थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो म्युचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं.

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Published at : 01 Nov 2025 03:44 PM (IST)
Gold FD Mutual Fund Investment Tips Utility News
Embed widget